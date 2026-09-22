गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: करमपुरा-मोती नगर फ्लाईओवर बंद, 29 अक्टूबर तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली: करमपुरा-मोती नगर फ्लाईओवर बंद, 29 अक्टूबर तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली में करमपुरा-मोती नगर फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम शुरू हो चुका है. इसलिए 19 सितंबर से 29 अक्टूबर तक फ्लाईओवर दो चरणों में बंद रखा जाएगा. इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 22 Sep 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में अगर आप करमपुरा और मोती नगर इलाके से आवागमन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, कर्मपुरा-मोती नगर इलाके के फ्लाईओवर को मरम्मत के काम के लिए बंद कर दिया गया है और इस काम की शुरुआत बीते 19 सितंबर से हो चुकी है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा. 

यानी अगले डेढ़ महीने तक यहां पर मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाएगा. चूंकि काम बड़ा और लंबा है इसलिए इसका सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ेगा और इसलिए लोगों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट
दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज आसमान होगा साफ, दिन में धूप और रातें होंगी सुहावनी
दिल्ली में आज आसमान होगा साफ, दिन में धूप और रातें होंगी सुहावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली: रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, कहासुनी में धारदार हथियार से वार
दिल्ली: रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, कहासुनी में धारदार हथियार से वार
दिल्ली NCR
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'

यह भी पढ़ें: दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, पुलिसकर्मी बताकर आए थे आरोपी

दो चरणों में पूरा होगा मरम्मत कार्य

ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मरम्मत कार्य को दो चरणों मे बांटा गया है. पहले चरण में 19 सितंबर से 9 अक्टूबर तक करमपुरा से कीर्ति नगर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद करके इस कैरिज्वे के मरम्मत का कार्य किया जाएगा. उंसके बाद दूसरे चरण में 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक कीर्ति नगर से करमपुरा आने वाली कैरिजवे पर मरम्मत कार्य को संपादित किया जाएगा. इस दौरान सर्विस लेन और स्लिप रोड खुली रहेंगी ताकि यात्री इनका इस्तेमाल कर वैकल्पिक मार्गों तक पहुंच सकें.

ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए ये वैकल्पिक मार्ग

मरम्मत कार्य के दौरान जाम की समस्या उतपन्न न हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं. जिनके मुताबिक, ब्रिटानिया फ्लाईओवर या रिंग रोड से आने वाले वाहन पंजाबी बाग गोल चक्कर से जाखिरा, रोहतक की तरफ मुड़ कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं. 

वहीं, पंजाबी बाग से करमपुरा/मोती नगर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को भारत दर्शन पार्क ट्रैफिक सिग्नल पर करमपुरा/मोती नगर की तरफ दाएं मुड़ने से बचने की सलाह दी जाती है. करमपुरा फ्लाईओवर पर जाम से बचने के लिए वाहन चालक पंजाबी बाग गोल चक्कर से दाएं मुड़कर जखीरा/रोहतक रोड की तरफ जा सकते हैं.

पीरागढ़ी/पश्चिम विहार/मादीपुर से आने वाले और करमपुरा/मोती नगर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को पंजाबी बाग गोल चक्कर से रिंग रोड की तरफ दाएं मुड़ने से बचने की सलाह दी जाती है और इसके बजाय सीधे जखीरा/रोहतक रोड की तरफ जाने की सलाह दी जाती है, ताकि करमपुरा फ्लाईओवर पर जाम से बचा जा सके.

वाहन चालकों से अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें और जाम से बचने के लिए कृपया डायवर्जन साइन और ट्रैफिक डायरेक्शन का अनुसरण करें. घर से निकलने से पहले थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें. रियल-टाइम अपडेट और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर हेल्पलाइन पर सम्पर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आज आसमान होगा साफ, दिन में धूप और रातें होंगी सुहावनी

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Traffic Diversion DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट
दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज आसमान होगा साफ, दिन में धूप और रातें होंगी सुहावनी
दिल्ली में आज आसमान होगा साफ, दिन में धूप और रातें होंगी सुहावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली: रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, कहासुनी में धारदार हथियार से वार
दिल्ली: रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, कहासुनी में धारदार हथियार से वार
दिल्ली NCR
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से पूछा सवाल तो AIMIM बोली, 'यह मत भूलिएगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की बात पर भड़के पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी, कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की बात पर भड़के पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी, कहा- 'सोचा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
इंडिया
तेलंगाना: अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
तेलंगाना: अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
ट्रेंडिंग
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget