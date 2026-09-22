दिल्ली: करमपुरा-मोती नगर फ्लाईओवर बंद, 29 अक्टूबर तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली में अगर आप करमपुरा और मोती नगर इलाके से आवागमन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, कर्मपुरा-मोती नगर इलाके के फ्लाईओवर को मरम्मत के काम के लिए बंद कर दिया गया है और इस काम की शुरुआत बीते 19 सितंबर से हो चुकी है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा.

यानी अगले डेढ़ महीने तक यहां पर मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाएगा. चूंकि काम बड़ा और लंबा है इसलिए इसका सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ेगा और इसलिए लोगों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, पुलिसकर्मी बताकर आए थे आरोपी

दो चरणों में पूरा होगा मरम्मत कार्य

ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मरम्मत कार्य को दो चरणों मे बांटा गया है. पहले चरण में 19 सितंबर से 9 अक्टूबर तक करमपुरा से कीर्ति नगर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद करके इस कैरिज्वे के मरम्मत का कार्य किया जाएगा. उंसके बाद दूसरे चरण में 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक कीर्ति नगर से करमपुरा आने वाली कैरिजवे पर मरम्मत कार्य को संपादित किया जाएगा. इस दौरान सर्विस लेन और स्लिप रोड खुली रहेंगी ताकि यात्री इनका इस्तेमाल कर वैकल्पिक मार्गों तक पहुंच सकें.

ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए ये वैकल्पिक मार्ग

मरम्मत कार्य के दौरान जाम की समस्या उतपन्न न हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं. जिनके मुताबिक, ब्रिटानिया फ्लाईओवर या रिंग रोड से आने वाले वाहन पंजाबी बाग गोल चक्कर से जाखिरा, रोहतक की तरफ मुड़ कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं.

वहीं, पंजाबी बाग से करमपुरा/मोती नगर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को भारत दर्शन पार्क ट्रैफिक सिग्नल पर करमपुरा/मोती नगर की तरफ दाएं मुड़ने से बचने की सलाह दी जाती है. करमपुरा फ्लाईओवर पर जाम से बचने के लिए वाहन चालक पंजाबी बाग गोल चक्कर से दाएं मुड़कर जखीरा/रोहतक रोड की तरफ जा सकते हैं.

पीरागढ़ी/पश्चिम विहार/मादीपुर से आने वाले और करमपुरा/मोती नगर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को पंजाबी बाग गोल चक्कर से रिंग रोड की तरफ दाएं मुड़ने से बचने की सलाह दी जाती है और इसके बजाय सीधे जखीरा/रोहतक रोड की तरफ जाने की सलाह दी जाती है, ताकि करमपुरा फ्लाईओवर पर जाम से बचा जा सके.

वाहन चालकों से अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें और जाम से बचने के लिए कृपया डायवर्जन साइन और ट्रैफिक डायरेक्शन का अनुसरण करें. घर से निकलने से पहले थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें. रियल-टाइम अपडेट और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर हेल्पलाइन पर सम्पर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आज आसमान होगा साफ, दिन में धूप और रातें होंगी सुहावनी