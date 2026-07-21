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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRVijeta Dahiya News: विजेता दहिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा फैसला, प्रवक्ता के पद से हटाया

Vijeta Dahiya News: विजेता दहिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा फैसला, प्रवक्ता के पद से हटाया

Vijeta Dahiya CJP: विजेता दहिया पर आरोप लग रहे हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के 'संसद चलो' वाले प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए. वायरल वीडियो पर CJP का कहना है कि यह आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया है. दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो बर्गर खाते हुए दिख रहे हैं. दहिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार (20 जुलाई) के संसद चलो वाले प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए.

कॉकरोच जनता पार्टी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो और उनके संसद मार्च में शामिल न होने को बेहद ही असंवेदनशील करार दिया है. 'कॉकरोच इज बैक' के एक्स हैंडल से लिखा गया, ''हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं. उनके वीडियो तब सामने आए जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर रहे थे.''

'यह हमारे आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ'

कॉकरोच जनता पार्टी ने आगे लिखा, ''ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, यह समझदारी की पूरी कमी को दर्शाता है और हमारे आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है. इसके जवाब में, हम विजेता दहिया को 'कॉकरोच जनता पार्टी' की प्रवक्ता के पद से हटा रहे हैं और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं.''

वायरल वीडियो में विजेता दहिया क्या कह रहे?

वायरल वीडियो में विजेता दहिया बर्गर खाते हुए कह रहे हैं, ''मैंने यह बर्गर क्यों खाया? आज का ये बड़ा मुद्दा है. तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो और उसे बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट. मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, ये प्रोटेस्ट कोई नौकरी है क्या? क्या तुमने मुझे इस पोजीशन के लिए इलेक्ट किया है? सरकार को जिम्मेदार ठहराते हो. तुम्हारी ये बकवास सोच है न, उसमें मुझे नहीं फंसना है. मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना है.'' 

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Published at : 21 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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