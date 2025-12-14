कल दिल्ली में जलवा बिखेरेंगे मेसी, सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर ऐसे हैं इंतजाम

फुटबॉल प्रेमियों के लिए 15 दिसंबर का दिन खास होने वाला है, जब दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शिरकत करेंगे. इस हाई-प्रोफाइल इवेंट को लेकर राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हो गई हैं. हाल ही में कोलकाता में हुए हंगामे के बाद दिल्ली में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सख्त रणनीति अपनाई जा रही है.

मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से सतर्क है. अधिकारियों का कहना है कि स्टेडियम में बड़े खेल आयोजनों का अनुभव उनके पास पहले से मौजूद है, लेकिन मेसी की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

प्रधानमंत्री की मौजूदगी से सुरक्षा और कड़ी

कार्यक्रम को और भी संवेदनशील बनाने वाला पहलू यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी प्रस्तावित है. ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है.

तीन स्तर की सुरक्षा, ड्रोन से आसमान तक निगरानी

स्टेडियम परिसर और उसके आसपास तीन हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में बांटा गया है, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. स्टेडियम के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से भी निगरानी होगी. पुलिस का दावा है कि सुरक्षा से जुड़े लगभग सभी इंतजाम अंतिम चरण में हैं.

कार्यक्रम के दिन राजधानी में ट्रैफिक दबाव

मेसी के कार्यक्रम का असर दिल्ली की सड़कों पर भी दिख सकता है. आईटीओ, दिल्ली गेट और राजघाट क्रॉसिंग के आसपास यातायात धीमा रहने की आशंका है. इसके अलावा रिंग रोड, विकास मार्ग, इंद्रप्रस्थ मार्ग, डीडीयू मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर भी ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है.

मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ेगी आवाजाही, पार्किंग पर सख्ती

वहीं, आईटीओ और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. अवैध पार्किंग पर विशेष नजर रहेगी, ताकि जाम की स्थिति न बने. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.