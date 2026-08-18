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दिल्ली के 13 जिलों का SIR डेटा जारी, 67.18% फॉर्म ही हुए डिजिटाइज

Delhi SIR Data: आंकड़ों के मुताबिक शहर के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.47 लाख (67.18 प्रतिशत) ने अपने गणना प्रपत्र जमा करा दिए हैं. दिल्ली के सभी जिलों का आंकड़ा भी सामने आ गया है

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मुहैया कराए गए गणना प्रपत्र को भरकर वापस जमा करने की मियाद सोमवार (17 अगस्त) को खत्म हो गई। हालांकि, जिन मतदाताओं ने अपने प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें 24 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.47 लाख (67.18 प्रतिशत) ने अपने गणना प्रपत्र जमा करा दिए हैं. दिल्ली के सभी जिलों का आंकड़ा भी सामने आ गया है. इसमें कुल वोटर्स, कितने फॉर्म बांटे गए, कितने प्रतिशत फॉर्म बांटे गए, फ़ॉर्म डिजिटाइज़ किए गए और कितने प्रतिशत फ़ॉर्म डिजिटाइज़ किए गए हैं.

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दिल्ली के 13 जिलों का SIR डेटा

  • दक्षिण-पूर्व

दिल्ली के 13 जिलों का SIR डेटा सामने आ गया है. दक्षिण-पूर्व जिले में 15 लाख 57 हजार 289 वोटर्स हैं. 15 लाख 57 हजार 289 फॉर्म ही बांटे गए हैं. फॉर्म वितरण प्रतिशत पूरा 100 फीसदी रहा है. वहीं 8 लाख 77 हजार 64 फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं. डिजिटाइज्ड फॉर्म्स का प्रतिशत 56.32 फीसदी रहा है.

  • पुरानी दिल्ली

पुरानी दिल्ली में कुल 5 लाख 96 हजार 699 मतदाता हैं और सभी को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए हैं. एसआईआर फॉर्म्स का वितरण प्रतिशत 100 फीसदी रहा है. इसके अलावा 3 लाख 99 हजार 39 एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है. जिसका प्रतिशत 66.87 फीसदी है.

  • नॉर्थ दिल्ली

नॉर्थ दिल्ली में 9 लाख 73 हजार 957 वोटर्स हैं और सभी को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए हैं. इस जिले में भी 100 फीसदी एसआईआर फॉर्म्स बांट दिए गए हैं. वहीं 6 लाख 24 हजार 834 एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है, जिसका प्रतिशत 64.15 फीसदी रहा है.

  • नई दिल्ली

नई दिल्ली में 1 लाख 54 हजार 192 कुल मतदाता हैं. इस जिले में भी 1 लाख 54 हजार 192 वोटर्स को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए हैं, जो एसआईआर फॉर्म्स का 100 प्रतिशत है. नई दिल्ली में 93 हजार 693 एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है, जो कुल वोटर्स का 60.76 प्रतिशत है.

  • सेंट्रल दिल्ली

सेंट्रल दिल्ली में करीब 6 लाख 97 हजार 733 मतदाताओं की संख्या है. सेंट्रल में भी 6 लाख 97 हजार 733 लोगों को फॉर्म्स बांटे गए हैं. यहां भी एसआईआर फॉर्म्स का वितरण प्रतिशत 100 फीसदी रहा है. साथ ही इस जिले में 4 लाख 32 हजार 346 एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज किए गए हैं. जो कुल वोटर्स का 61.96 फीसदी है.

  • सेंट्रल नॉर्थ

सेंट्रल नॉर्थ जिले में 8 लाख 15 हजार 928 कुल वोटर्स की संख्या है, इसमें से सभी को 100 प्रतिशत के साथ एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए. इनमें से 5 लाख 61 हजार 669 वोटरों के एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है. यहां कुल वोटरों में डिजिटाइज वोटरों का 68.84 प्रतिशत रहा है.

  • दक्षिण-पश्चिम

दक्षिण-पश्चिम जिले में 13 लाख 29 हजार 749 वोटर हैं. इसमें से सभी 100 फीसदी 13 लाख 29 हजार 749 वोटरों को एसआईआर फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए. दक्षिण-पश्चिम में 9 लाख 72 हजार 870 एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है. जो कुल वोटरों का 73.16 है.

  • आउटर नॉर्थ

आउटर नॉर्थ जिले में 8 लाख 32 हजार 510 वोटर्स हैं. इनमें से सभी 100 फीसदी वोटरों को एसआईआर फॉर्म्स वितरित किए गए थे. इसमें से 6 लाख 30 हजार 030 वोटर्स के एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज किए गए हैं. आउटर नॉर्थ में कुल वोटरों का डिजिटाइजेशन 75.68 प्रतिशत रहा है.

  • नॉर्थ वेस्ट

नॉर्थ वेस्ट में कुल 12 लाख 77 हजार 126 वोटरों की संख्या में से सभी सौ प्रतिशत वोटरों को एसआईआर फॉर्म्स वितरित थे. इसमें से 9 लाख 5 हजार 375 एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज किए गए. यह कुल वोटरों का 70.89 प्रतिशत है.

  • नॉर्थ ईस्ट दिल्ली

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 18 लाख 70 हजार 748 टोटल मतदाता रहते हैं. इसमें से सभी सौ फीसदी 18 लाख 70 हजार 748 मतदाताओं गणना प्रपत्र बांटे गए थे. इसमें से 13 लाख 27 हजार 118 मतदाताओं के फॉर्म्स डिजिटाइज किए गए हैं. जो सभी मतदाताओं का 70.94 फीसदी है.

  • ईस्ट दिल्ली

ईस्ट दिल्ली करीब 16 लाख 3 हजार 359 वोटर्स रहते हैं. जिसमें से सौ फीसदी लोगों को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए हैं. ईस्ट दिल्ली में 10 लाख 32 हजार 29 मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म्स डिजिटाइज कर दिए गए हैं. यह जिले के कुल मतदाताओं को 64.37 फीसदी है.

  • साउथ दिल्ली

साउथ दिल्ली में 13 लाख 45 हजार 001 मतदाता रहते हैं. यहां पर भी 13 लाख 45 हजार 001 मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए हैं. यहां पर 8 लाख 24 हजार 720 मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है. यह कुल मतदाताओं का 61.32 फीसदी है.

  • पश्चिम दिल्ली

पश्चिम दिल्ली में 14 लाख 56 हजार 008 वोटर्स में सभी 100 फीसदी वोटर्स को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए. इन वोटरों में से पश्चिम दिल्ली के 10 लाख 67 हजार 092 के एसआईआर फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया और यह डिजिटाइज फॉर्म्स का 73.29 फीसदी है.

बता दें कि दिल्ली के कुल 1 करोड़ 45 लाख 10 हजार 299 मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म्स बांटे गए हैं. इसमें से पूरी दिल्ली के सभी 13 जिलों में सिर्फ 97 लाख 47 हजार 879 फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया. यह 1 करोड़ 45 लाख 10 हजार 299 मतदाताओं में से 67.18 वोटर्स के फॉर्म्स डिजिटाइज किया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 02:02 PM (IST)
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