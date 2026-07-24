CJP प्रोटेस्ट पर JNU की एडवाइजरी, कहा- सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें नहीं तो...

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने यहां सेवारत कर्मियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी एक परामर्श जारी किया था.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि - JNU के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दें. सार्वजनिक प्रदर्शनों के बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर या उसके आस-पास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी अपने बयान में JNU ने कहा कि कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें. नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है. आपसे यह भी आग्रह किया जाता है कि आप शैक्षणिक ज़िम्मेदारी और नागरिकता के मूल्यों का सम्मान करें.

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डीयू ने क्या सलाह दी थी?

इससे पहले डीयू ने बृहस्पतिवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'प्रिय छात्रों और शिक्षकों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है. कृपया ध्यान दें कि नयी दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाली कोई भी गैरकानूनी सभा या प्रदर्शन को लेकर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.'

विश्वविद्यालय ने कहा था कि ऐसी गतिविधियां छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं और उनकी शैक्षणिक प्रगति तथा पेशेवर अवसरों को भी काफी प्रभावित कर सकती हैं.

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उसने कहा था, 'ऐसे में, सभी छात्रों से जंतर-मंतर से दूर रहने और अपनी सुरक्षा तथा कानून के अनुपालन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाता है. इसके अलावा, आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए बड़ी मात्रा में फर्जी और भ्रामक सामग्री तैयार कर प्रसारित की जा रही है.'कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है.