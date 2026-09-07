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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप, 10 छात्रों ने की शिकायत

JNU के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप, 10 छात्रों ने की शिकायत

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर 10 स्टूडेंट्स ने शोषण के आरोप लगाए हैं. इस मामले में JNU बयान जारी कर सकता है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 03:24 PM (IST)
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दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के एक प्रोफेसर पर कम से कम 10 छात्रों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. छात्रों ने करीब एक महीने पहले यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) में शिकायत दी थी.

सूत्रों के मुताबिक, प्रोफेसर छात्रों को अपने घर बुलाकर गलत तरीके से करीब आने की कोशिश करते थे. कुछ छात्रों ने क्लास के दौरान आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया है.

ICC कर रही जांच

मामले की जांच ICC कर रही है और जांच के दौरान और शिकायतें सामने आने की संभावना है. ICC के छात्र प्रतिनिधियों ने इस खबर को लेकर जानकारी दी.

JNU के VC ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. वहीं, पुलिस को भी अभी तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

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उधर, JNU प्रशासन जल्द एक स्टेटमेंट इस मामले को लेकर जारी कर सकता है. नाम ना बताते हर घटना की जानकारी देने के लिए उन्हें कहा गया है.

Published at : 07 Sep 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
JNU DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
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