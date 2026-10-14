दिल्ली HC में नकली पनीर पर PIL, केंद्र और FSSAI से 6 हफ्ते में मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट में नकली पनीर को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. होटल, रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन में पनीर टिक्का, कड़ाही पनीर और पनीर बटर मसाला ऑर्डर करते समय क्या आपको पता होता है कि आपकी प्लेट में असली दूध से बना पनीर ही परोसा जा रहा है. या फिर पनीर के नाम पर कोई दूसरा नॉन-डेयरी उत्पाद आपको खिलाया जा रहा है.

इसी सवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजधानी में डेयरी के विकल्प के तौर पर बनाए जाने वाले दूसरे उत्पादों को पनीर बताकर बेचे या परोसे जाने के मामलों पर कार्रवाई की जरूरत है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और खाद्य सुरक्षा आयुक्त से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने छह हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने सभी संबंधित अधिकारियों को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत में दायर याचिका में मांग की गई है कि पनीर के नाम पर बेचे जा रहे गैर-डेयरी उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए.

त्योहारों से पहले जांच अभियान चलाने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अंतरिम आदेश देने की मांग करते हुए कहा कि आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए ऐसे उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान चलाना जरूरी है.

हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. यानी अभी अदालत ने अधिकारियों को तत्काल छापेमारी या विशेष अभियान चलाने का निर्देश नहीं दिया है. मामले में संबंधित पक्षों के जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी.

रेस्टोरेंट में पनीर मंगाने वाले ग्राहक को कैसे चलेगा पता?

यह याचिका कानून की छात्रा रिधिमा सिंह और वकील अवलोकितेश्वर सिद्धार्थ ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि जब कोई ग्राहक रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का, कड़ाही पनीर या पनीर बटर मसाला ऑर्डर करता है तो वह आम तौर पर यही उम्मीद करता है कि उसे दूध से बना पनीर परोसा जाएगा, लेकिन अगर उसकी जगह किसी नॉन-डेयरी विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्राहक को इसकी जानकारी नहीं भी हो सकती है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ग्राहकों के लिए यह पहचानना आसान नहीं होता कि उनकी प्लेट में परोसा गया उत्पाद असली डेयरी पनीर है या उसका कोई विकल्प..खासकर ऑनलाइन खाना मंगाने के दौरान ग्राहक को उत्पाद की वास्तविक प्रकृति के बारे में पता लगाना और भी मुश्किल हो सकता है.

फैक्ट्री से लेकर रेस्टोरेंट तक जांच की मांग

याचिका में दिल्ली सरकार और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों, थोक बाजारों, सप्लायरों, दुकानों, रेस्टोरेंट और दूसरे खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है..इसके साथ ही पनीर के नमूने लेकर उनकी जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है.

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केवल पनीर बनाने वाली इकाइयों की जांच पर्याप्त नहीं होगी. बाजार में उत्पाद की सप्लाई करने वाले लोगों से लेकर ग्राहकों को खाना परोसने वाले प्रतिष्ठानों तक निगरानी जरूरी है, ताकि पनीर के नाम पर किसी दूसरे उत्पाद की बिक्री या इस्तेमाल होने पर उसकी पहचान की जा सके.

दूसरे विकल्पों पर रोक नहीं

याचिका में यह भी साफ किया गया है कि मांग सभी तरह के प्लांट-बेस्ड या डेयरी के विकल्प वाले उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है. ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के बजाय याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उन्हें पनीर बताकर बेचने या परोसने के खिलाफ कार्रवाई हो, जबकि उनकी वास्तविक प्रकृति की सही जानकारी ग्राहक को न दी गई हो.

याचिका के मुताबिक, ग्राहकों को यह पता होना चाहिए कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं या खा रहे हैं, वह वास्तव में क्या है. खाद्य उत्पादों की सही पहचान और जानकारी मिलने से ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार फैसला कर सकेंगे.

दूसरे राज्यों में हुई कार्रवाई का भी दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से उठाए गए कदमों का भी हवाला दिया है. उनका कहना है कि मौजूदा खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत ही ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए नियमों में बदलाव होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.

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