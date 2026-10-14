बीजेपी में शामिल हुए राकेश प्रताप तो नाराज दीपक सिंह बोले- 'इस जन्म में तो...'

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) से बगावत करने वाले तीन विधायकों ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर ली. इनमें अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह का भी नाम शामिल है. वहीं गौरीगंज से बीजेपी नेता दीपक सिंह और विधायक राकेश प्रताप के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं.

दीपक सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनकी पत्नी गौरीगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष है. 2023 में राकेश प्रताप सिंह ने दीपक सिंह को थाने में मारा था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. आज राकेश प्रताप सिंह के भाजपा में शामिल होने पर दीपक सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बड़ी बात कही. उन्होंने कहा, "पार्टी में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन राकेश प्रताप सिंह के साथ व्यक्तिगत संबंध इस जन्म में तो ठीक नहीं हो सकते.

उन्होंने आगे कहा, "पार्टी में कोई भी आएगा, उसका निश्चित रूप से स्वागत है. दीदी स्मृति, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन और जिले के संगठन ने बुधवार को राकेश प्रताप सिंह को पार्टी में शामिल किया है. निश्चित तौर पर पार्टी ने सोच-समझकर ही उन्हें शामिल किया होगा.

राकेश प्रताप से अपने संबंधों पर क्या बोले दीपक सिंह?

दीपक सिंह ने अपने संबंधों को लेकर कहा, "राकेश प्रताप सिंह और मेरे व्यक्तिगत संबंधों की बात है, तो हमारा उनका संबंध इस जन्म में किसी भी परिस्थिति में ठीक होने वाला नहीं है. पार्टी और यहां के संगठन को इस पर विचार करना चाहिए. मैं प्रदेश नेतृत्व और स्मृति ईरानी से हर हाल में यही कहूंगा कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए."

दीपक सिंह ने आगे यह भी कहा, "ये वही समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, जिन्होंने जिले में रहकर अकूत संपत्ति बनाई है. उनकी पैतृक हैसियत क्या थी और आज क्या है, यह सबके सामने है. उनकी संपत्ति को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन मेरा आरोप है कि यह सब जिले को लूटकर और अनैतिक कामों के जरिए अर्जित किया गया है.

संगठन से उन्होंने अपील करते हुए कहा, "मैं प्रदेश नेतृत्व, स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहूंगा कि उनके बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाए. स्मृति ईरानी मेरी बड़ी बहन हैं. मैं उनका सम्मान जीवनभर नहीं भूल सकता. वही मेरी एकमात्र नेता हैं. हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक निश्चित दायरा और मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए. जहां तक राज्यसभा में उन्होंने मदद की बात है, तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने सोच-समझकर ही कोई निर्णय लिया होगा."

पार्टी में शामिल होने का मुझे कोई मलाल नहीं- दीपक सिंह

दीपक सिंह ने यह भी कहा, "राकेश प्रताप सिंह के पार्टी में शामिल होने का मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए. क्षेत्र और समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो पार्टी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं और जिनके जीतने की भी अच्छी संभावनाएं हैं."

राकेश प्रताप सिंह को टिकट मिलने पर दीपक सिंह ने कहा, "अगर 2027 में राकेश प्रताप सिंह को टिकट मिलता है और उनसे सहयोग करने के बारे में पूछा जाता है, तो मैं यही कहूंगा कि इस जन्म में किसी भी हाल में राकेश प्रताप सिंह के लिए कुछ नहीं कर सकता. क्षत्रिय होने के नाते भी मेरे लिए यह स्थिति स्वीकार करना संभव नहीं है."

बीजेपी नेता दीपक सिंह का कहना है कि राजनीति की पराकाष्ठा वहीं तक होती है, जहां तक सब कुछ सहन किया जा सके. लेकिन सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता. अगर कोई क्षत्रिय अपने सम्मान से समझौता कर ले, तो यह उसके जीने-मरने के बराबर है. मैंने पहले भी बहुत-सी चीजें देखी हैं.

'नगर पालिका को राकेश प्रताप के पत्र आते रहते हैं'

दीपक सिंह ने आगे बताया, "करीब दो महीने पहले मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं. आए दिन राकेश प्रताप सिंह की ओर से नगर पालिका को पत्र आते रहते हैं. समय आने पर मैं शीर्ष नेतृत्व को भी बताऊंगा कि उनके साथ पार्टी में किस तरह समायोजन किया जा सकता है."

उन्होंने कहा, "जिस पार्टी में वे आएंगे, उसी पार्टी के लोगों को परेशान करेंगे. उन्होंने लोक लेखा समिति में भी मुद्दा उठाया. उन्होंने प्रमुख सचिव पर दबाव बनाकर लगातार ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे नगर पालिका का विकास न हो सके. हमारी पार्टी का भी महिलाओं के प्रति क्या रुख होना चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है."

2027 के चुनाव में राकेश प्रताप को टिकट मिलने पर क्या कहा?

बीजेपी नेता दीपक ने कहा कि अगर 2027 में राकेश प्रताप सिंह को टिकट मिलता है, तो मैं बार-बार यही कहूंगा कि पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए. पार्टी का सर्वे भी होता होगा कि किसी व्यक्ति के आने से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान. मैं इतना जरूर कहूंगा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है और आगे जो भी निर्णय लेगी, मैं पार्टी के साथ हूं, लेकिन राकेश प्रताप सिंह के साथ नहीं हूं.

2022 में भाजपा के प्रत्याशी को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक सिंह ने कहा कि मटियारी से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं. पिछले पांच वर्षों से वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता के बीच उनका आना-जाना बना हुआ है. अगर वह प्रत्याशी होते हैं, तो बहुत मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे.

राकेश प्रताप के बयान पर दी प्रतिक्रिया

राकेश प्रताप सिंह ने एक बयान में कहा था कि टिकट किसी को भी मिले, वह गिलहरी की तरह योगदान देंगे. इस पर दीपक सिंह ने कहा कि वह अपनी बहुत-सी चीजों को बचाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कथित काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को बचाने के लिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा. लोगों की आंखें बंद नहीं हैं. तीन बार विधायक बनने से पहले उनकी क्या हैसियत थी और आज क्या स्थिति है, यह सब लोग जानते हैं.

दीपक सिंह ने कहा कि दीदी के लिए सब कुछ है. उनकी खातिर जान भी कुर्बान है. मैंने उनके लिए कभी किसी चीज के बारे में नहीं सोचा. उनका जो भी आदेश होगा, वह मुझे मान्य होगा. लेकिन राकेश प्रताप सिंह के मामले में ऐसा संभव नहीं है. मुझे यह भी पता है कि दीदी कभी मुझसे यह नहीं कहेंगी कि मैं अपना स्वाभिमान बेचकर राकेश प्रताप सिंह की मदद करूं.

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