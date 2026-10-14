यूट्यूबर ध्रुव राठी को नया समन जारी, क्या है मामला? पढ़ें पूरी जानकारी

दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 से लंबित आपराधिक मानहानि मामले में नया समन जारी किया है. कोर्ट ने दस्ती समन जारी करने की भी अनुमति दी है. न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की याचिका पर यह आदेश दिया है.

यह मामला ध्रुव राठी के वीडियो बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े होने और 50 लाख रुपये देने की पेशकश करने जैसे आरोप लगाए गए थे.

शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत में क्या कहा?

शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ध्रुव राठी ऑस्ट्रिया में रहते हैं और पिछले कई वर्षों से समन की तामील में देरी हो रही है. कोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित पते पर नए समन जारी करने का निर्देश दिया और समन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.

शिकायतकर्ता के वकील की मांग पर दस्ती समन की अनुमति

शिकायतकर्ता के वकील की मांग पर कोर्ट ने दस्ती समन की अनुमति भी दी. इसके तहत शिकायतकर्ता को समन की तामील कराने की प्रक्रिया में सहयोग करने की छूट दी गई है.

10 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे ध्रुव राठी

यूट्यूबर ध्रुव राठी को शनिवार (10 अक्टूबर) को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले गुरुग्राम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया था. हालांकि राठी ने 11 अक्टूबर को दावा किया था कि दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले, सादे कपड़ों में आए लोगों ने उन्हें उनके घर से अगवा कर लिया और उन्हें अलग-अलग थानों में ले जाया गया था.

राठी ने अपनी नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी थी. उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''मैं एक भारतीय नागरिक हूं. मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मैं यहां विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आया हूं क्योंकि मेरा मानना ​​है कि वोट की चोरी और निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी एक बड़ा मुद्दा है.''

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