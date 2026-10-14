DU के हिंदू कॉलेज में टीचर्स का प्रदर्शन, प्रिंसिपल को हटाने के लिए हल्ला बोल

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन (HCSA) का धरना स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) कोटे के तहत दाखिलों में कथित अनियमितताओं के विरोध में शुरू हुआ था. अब यह विवाद कॉलेज के प्रशासनिक कामकाज, शिक्षकों के अधिकारों, छात्र सुरक्षा, जातिगत संवेदनशीलता और संस्थान की स्वायत्तता जैसे मुद्दों तक पहुंच गया है.

स्टाफ एसोसिएशन ने प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया है. एसोसिएशन का आरोप है कि कॉलेज में फैसले लेने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा और शिक्षकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन टी.सी.ए. रंगाचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही, दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉलेज के कामकाज की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की अपील की है. एसोसिएशन चाहती है कि जांच पूरी होने तक विश्वविद्यालय कॉलेज के प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले.

स्पोर्ट्स और ECA एडमिशन में क्या है विवाद?

इस पूरे विवाद की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिलों के दौरान हुई. हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि स्पोर्ट्स और ECA कोटे के तहत बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्स में निर्धारित सीमा से ज्यादा सीटें आवंटित की गईं. एसोसिएशन के मुताबिक, कॉलेज में स्पोर्ट्स और ECA कोटे के तहत कुल 48 सीटें थीं. इनमें से बीकॉम ऑनर्स में 17 और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 15 सीटें आवंटित की गईं. यानी इन दोनों कोर्स में कुल 32 सीटें आवंटित हुईं.

शिक्षकों का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, किसी एक अंडरग्रेजुएट कोर्स में स्पोर्ट्स और ECA की सुपरन्यूमरेरी सीटों के आवंटन पर 20 प्रतिशत की सीमा लागू होती है. एसोसिएशन का आरोप है कि इस सीमा का पालन नहीं किया गया.

इसी मुद्दे पर 18 अगस्त को स्टाफ एसोसिएशन की बैठक में प्रिंसिपल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया. हालांकि, इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का पक्ष अलग है. विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त सीटों के आवंटन के पीछे एडमिशन एल्गोरिदम में हुई गलती को जिम्मेदार बताया था.

विश्वविद्यालय के मुताबिक, आवंटन के दौरान 20 प्रतिशत की सीमा लागू करने में तकनीकी गलती हुई थी. विश्वविद्यालय ने यह भी कहा था कि उम्मीदवारों को उनके स्पोर्ट्स और ECA स्कोर के आधार पर सीटें मिली थीं.

इस विवाद में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्धारित सीमा से अधिक सीटें कैसे आवंटित हुईं और इस गलती के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है. इसकी स्पष्टता के लिए संबंधित रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच जरूरी है.

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शिक्षकों को शो-कॉज नोटिस मिलने से बढ़ा टकराव

एडमिशन विवाद के बीच कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए. इनमें एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रतन लाल, सचिव डॉ. शंकर कुमार और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पी.के. विजयन के नाम शामिल हैं. इन नोटिस में शिक्षकों के बयानों को आधार बनाते हुए अनुशासनहीनता और संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए थे.

स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि उसके पदाधिकारी संगठन के सामूहिक फैसले के तहत शिक्षकों की शिकायतें उठा रहे थे. ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है.एसोसिएशन ने मांग की है कि ये नोटिस वापस लिए जाएं और शिक्षकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाए.

दूसरी ओर, गवर्निंग बॉडी ने नोटिस जारी करने के पीछे शिक्षकों के बयानों और उनके आचरण से जुड़े सवालों को आधार बनाया है. इस तरह, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों के बीच अधिकारों और जवाबदेही की लड़ाई बन गया है.

स्टाफ काउंसिल की भूमिका कमजोर की जा रही है- रतन लाल

हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन (HCSA) के अध्यक्ष और इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रतन लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉलेज के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल उठाए. रतन लाल ने कहा कि वह वर्ष 2000 से कॉलेज में कार्यरत हैं. उनके मुताबिक, कॉलेज में स्टाफ काउंसिल के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासनिक फैसलों में शिक्षकों की भूमिका सीमित हो रही है.

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2018 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें कॉलेज के निजीकरण से जुड़ा मुद्दा उठाया गया था. उन्होंने आशंका जताई कि हिंदू कॉलेज जैसे सार्वजनिक संस्थान को धीरे-धीरे निजीकरण की दिशा में ले जाया जा सकता है. रतन लाल ने गवर्निंग बॉडी में दानदाताओं को सदस्य बनाए जाने पर भी सवाल उठाए.

उनका कहना है कि हिंदू कॉलेज एक सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए उसके संचालन में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है. उन्होंने अपने प्रमोशन का मुद्दा भी उठाया. उनके मुताबिक, वर्ष 2018 की सूची में शामिल होने के बावजूद उनका प्रमोशन नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि उनकी 13 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और दो अन्य किताबों पर काम चल रहा है.

स्टाफ एसोसिएशन और स्टाफ काउंसिल में क्या है अंतर?

यहां यह समझना जरूरी है कि हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन और स्टाफ काउंसिल दो अलग-अलग संस्थाएं हैं. हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन कॉलेज स्तर पर शिक्षकों के मुद्दों को उठाने वाला संगठन है, जबकि स्टाफ काउंसिल कॉलेज के वैधानिक ढांचे का हिस्सा है. इसकी भूमिका और अधिकार दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस और संबंधित नियमों से तय होते हैं. इसलिए दोनों की भूमिका और अधिकारों को एक जैसा नहीं माना जा सकता.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टाफ काउंसिल सचिव ने ऑर्डिनेंस 18 का हवाला देते हुए कहा कि कॉलेज का संचालन केवल प्रिंसिपल के कार्यालय तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, स्टाफ काउंसिल और अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं की भी अपनी भूमिका है. शिक्षकों का कहना है कि कॉलेज में फैसले लेने की प्रक्रिया में इन व्यवस्थाओं और शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए.

ये मुद्दे स्टाफ एसोसिएशन और स्टाफ काउंसिल की ओर से उठाए गए हैं. इनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की सटीक स्थिति संबंधित ऑर्डिनेंस और कॉलेज के नियमों के आधार पर समझी जानी चाहिए.

NEP और CUET पर भी उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य राजेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का असर ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर पड़ सकता है.

उनके मुताबिक, विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें. राजेश ने CUET के जरिए दाखिलों में होने वाली समस्याओं का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि प्रवेश प्रक्रिया में अव्यवस्था के कारण सीटें खाली रह जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ सीट आवंटन को लेकर विवाद सामने आते हैं.

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उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इन मुद्दों को उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस मिलने के बावजूद वे अपनी मांगें उठाते रहेंगे. हालांकि, NEP और CUET से ग्रामीण या वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को कितना नुकसान हुआ है, यह स्थापित करने के लिए अलग से आंकड़ों और तथ्यों की जांच जरूरी है.

प्रोफेसर पूनम सेठी ने छात्राओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर पूनम सेठी ने कॉलेज परिसर में छात्राओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि धरना शुरू होने के बाद कई छात्र अपनी समस्याएं लेकर शिक्षकों के पास आए. उन्होंने सवाल किया कि कॉलेज में महिला प्रिंसिपल और महिला वाइस प्रिंसिपल होने के बावजूद क्या छात्राएं परिसर में सुरक्षित महसूस करती हैं?

पूनम सेठी ने आरोप लगाया कि एक छात्रा ने अपने साथ गलत व्यवहार होने की शिकायत की थी, लेकिन कथित तौर पर उसके कपड़ों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के मामले को दबा दिया गया. यह एक गंभीर आरोप है. इसकी पुष्टि के लिए संबंधित शिकायत, जांच के दस्तावेज और कॉलेज प्रशासन का पक्ष सामने आना जरूरी है.

प्रोफेसर सेठी ने कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की पिछले दस वर्षों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग भी की. उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी पारदर्शी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी कॉलेज की प्रतिष्ठा केवल उसकी रैंकिंग से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल और शिकायतों पर न्याय मिलता है या नहीं.

जातिगत उत्पीड़न से जुड़े पुराने मामले पर भी सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. रतन लाल से जुड़े एक पुराने मामले का भी जिक्र हुआ. स्टाफ एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में दर्ज जातिगत उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के मामले में जांच रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. शिक्षकों का कहना है कि नियमों के मुताबिक तीन महीने के भीतर रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी. उन्होंने वाइस प्रिंसिपल की ओर से गलत रिपोर्ट दाखिल किए जाने का आरोप भी लगाया.

इसके अलावा, रतन लाल के घर से सटाकर एक कंपोस्ट पिट बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया. एसोसिएशन के मुताबिक, करीब दस साल बाद इसे हटाया गया. इन मामलों की सही स्थिति जानने के लिए शिकायत की प्रति, संबंधित जांच रिपोर्ट, प्रशासनिक रिकॉर्ड और कॉलेज का पक्ष देखना जरूरी है. फिलहाल, ये आरोप एसोसिएशन की ओर से लगाए गए हैं.

'यह जवाबदेही की लड़ाई है'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर आभा देव हबीब ने आंदोलन को जवाबदेही की लड़ाई बताया. उन्होंने कहा कि माता-पिता अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ने भेजते हैं. ऐसे में दाखिलों और कॉलेज के प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. उन्होंने कॉलेज प्रशासन और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षकों को जारी शो-कॉज नोटिस वापस लेने की अपील की. उनका कहना था कि यह केवल कुछ शिक्षकों का व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि कॉलेज के प्रशासन और जवाबदेही से जुड़ा सवाल है.

कॉलेज के अधिकारों की रक्षा जरूरी- पूर्व छात्र

हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र और UPSC के शिक्षक विजेंद्र मेसिजीवी ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि स्टाफ एसोसिएशन ने सीटों के आवंटन से जुड़े सवाल उठाकर एक गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है. उन्होंने पूछा कि दाखिलों में सीटें किस आधार पर आवंटित की गईं और कॉलेज के प्रशासनिक फैसलों की जवाबदेही कौन तय करेगा.

विजेंद्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस 18 का हवाला देते हुए कहा कि कॉलेज का संचालन केवल प्रिंसिपल के कार्यालय तक सीमित नहीं है. इसमें स्टाफ काउंसिल, छात्रों की भागीदारी और दूसरी संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उनका कहना था कि अगर इन संस्थाओं के अधिकारों को कमजोर किया जाता है, तो कॉलेज की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है.

क्या हम सिर्फ एक प्रशासनिक गलती हैं- छात्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्र ईशान ने कहा कि जब उन्हें पहली बार कॉलेज में सीटों के आवंटन में कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली, तो वह हैरान रह गए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले को केवल एक प्रशासनिक गलती बताकर छोड़ दिया जा सकता है.

ईशान ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों को डराया-धमकाया गया. उन्होंने कहा कि छात्र पिछले कई दिनों से शिक्षकों के साथ धरने में शामिल हो रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे. छात्रों की मांग है कि दाखिलों में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सीट आवंटन में गलती कैसे हुई और इसका असर किन विद्यार्थियों पर पड़ा.

कश्मीरी प्रवासी कोटे के मामले में RTI का सहारा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टाफ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेम्बर ने कश्मीरी प्रवासी कोटे से जुड़े एक कथित मामले पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि 532 CUET स्कोर वाले एक उम्मीदवार को अनारक्षित यानी UR श्रेणी में दाखिला देने की कोशिश की गई थी, जबकि मामला कश्मीरी प्रवासी कोटे से जुड़ा बताया गया. हिंदू कॉलेज में UR सीट पर 900 से कम अंक में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन आखिर इस छात्र को कैसे मिला?

उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में दाखिला किस आधार पर हुआ और यदि बाद में इसे रद्द किया गया, तो इसकी प्रक्रिया और तारीख की जानकारी क्यों नहीं दी गई. प्रोफेसर और एग्जीक्यूटिव मेम्बर के मुताबिक, इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए RTI दाखिल की जा रही हैं.

क्या हैं स्टाफ एसोसिएशन की प्रमुख मांगें?

हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

स्पोर्ट्स और ECA कोटे के तहत दाखिलों में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच.

जांच पूरी होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज के प्रशासन में हस्तक्षेप.

प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग.

शिक्षकों को जारी शो-कॉज नोटिस वापस लेना.

स्टाफ काउंसिल की भूमिका और अधिकारों को बनाए रखना.

प्रमोशन, अध्ययन अवकाश और चाइल्ड केयर लीव से जुड़े मामलों में पारदर्शिता.

ICC की रिपोर्ट और शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराना.

कॉलेज के वित्तीय कामकाज, खरीद प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों की जांच.

छात्र सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना.

कॉलेज के निजीकरण से जुड़ी आशंकाओं पर स्पष्ट जवाब देना.

इस मामले में अब आगे क्या?

हिंदू कॉलेज में शुरू हुआ यह विवाद अब केवल स्पोर्ट्स और ECA एडमिशन तक सीमित नहीं रह गया है. शिक्षकों ने कॉलेज के प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, छात्र कल्याण और अपनी सेवा से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए हैं. दूसरी ओर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एडमिशन में अतिरिक्त सीटें आवंटित होने के पीछे तकनीकी गलती बताई है, जबकि प्रिंसिपल ने दाखिला प्रक्रिया में अपनी सीधी भूमिका से इनकार किया है.

ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन सभी संबंधित रिकॉर्ड की जांच करें और उठाए गए सवालों पर स्पष्ट जवाब दें. छात्र सुरक्षा और जातिगत उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों की जांच भी संबंधित दस्तावेजों और शिकायतों के आधार पर होनी चाहिए.

स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. अब देखना होगा कि कॉलेज प्रशासन और दिल्ली विश्वविद्यालय इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाते हैं.

प्रिंसिपल का पक्ष जानने के लिए संपर्क की कोशिश

इस मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव का पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन किया गया साथ ही पर्सनली उनके कार्यालय तक जाकर संदेश भी पहुचाया गया. हालांकि, इस खबर के लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. उनका पक्ष मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा.

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