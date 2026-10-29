जामिया में 2027 में होंगे छात्र संघ के चुनाव, यूनिवर्सिटी ने लिया बड़ा फैसला

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की मांगों पर विचार करते हुए एक आदेश जारी किया है. इसके तहत छात्र संघ के संविधान और चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. 15 मई 2027 तक छात्र संघ का संविधान लागू होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ के संविधान को मंजूरी देने और उसे लागू करने की प्रक्रिया 15 मई 2027 तक पूरी करने की बात कही है.

संविधान को मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करेगा. चुनाव की प्रक्रिया लिंगदोह समिति की सिफारिशों और नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी. आदेश के मुताबिक, 16 जुलाई 2027 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लगभग छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे.

छात्रों पर की गई कार्रवाई वापस होगी

प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई, निष्कासन, निलंबन और कैंपस में प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे आदेश वापस लिए जाएंगे.

भूख हड़ताल खत्म करने की अपील

विश्वविद्यालय प्रशासन के इस आदेश के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों से तत्काल प्रभाव से अपना प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त करने को कहा गया है.