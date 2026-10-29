कंपनी का डायरेक्टर बनकर बैंक से 5 करोड़ की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताकर बैंक अधिकारियों से ठगी बैंक के अधिकारियों के साथ ठगी करता था. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के लोनी रहने वाले विनय कुमार यादव और नोएडा के रहने वाले अनिल कुमार सहगल के रूप में हुई है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से मौजूदा और इससे जुड़े अन्य मामलों में करीब 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की है. इसमें 101 सोने के सिक्के, सोने की चेन, कड़े, अंगूठियां, हार, नकदी और महिंद्रा थार रॉक्स गाड़ी शामिल है.

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डायरेक्टर बनकर बैंक अधिकारियों को करते थे फोन

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कंपनी के डायरेक्टर बनकर बैंक अधिकारियों को फोन करते थे. इसके बाद फर्जी ईमेल और कंपनी के लेटरहेड का इस्तेमाल कर बैंक खातों से दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे. जांच में इस गिरोह के तार पश्चिम बंगाल और बिहार में सक्रिय लोगों से भी जुड़े मिले हैं.

डीसीपी रोहित राजबीर ने बताया कि यह मामला बैंक ऑफ इंडिया की राजेंद्र प्लेस शाखा से जुड़ा है. बैंक के ब्रांच मैनेजर ने साइबर पुलिस में शिकायत दी थी कि 5 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को दीपक मल्होत्रा बताया. वो कई कंपनियों से जुड़ा डायरेक्टर है और इन कंपनियों के बैंक खाते शाखा में है. आरोपी ने सबसे पहले बैंक अधिकारी से एक करोड़ रुपये की एफडीआर बनवाने की बात की. इसके बाद उसने दूसरे बैंकों में ज्यादा ब्याज मिलने का जिक्र करते हुए ब्याज दरों पर चर्चा की, ताकि बैंक अधिकारी को उस पर शक न हो.

फर्जी ईमेल का लिया सहारा

कुछ समय बाद आरोपी ने फोन कर कहा कि कंपनी के खाते से एक पेमेंट करनी है, लेकिन उसकी चेकबुक खत्म हो गई है.इसलिए पेमेंट ईमेल के जरिए किया जाए. इसके बाद उसने कंपनी के असली ईमेल आईडी से मिलती-जुलती फर्जी ईमेल आईडी से बैंक को मेल भेजा. मेल में कंपनी के लेटरहेड पर 22 लाख 56 हजार 922 रुपये दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था.

पुलिस के मुताबिक बैंक अधिकारियों ने जब भुगतान के लिए जरूरी दस्तावेज और इंडेम्निटी देने को कहा, तो आरोपी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया. उसने दावा किया कि पहले भी इस तरह के भुगतान किए जा चुके है और इस बार पैसे तुरंत ट्रांसफर करना जरूरी है. उसकी बातों में आकर बैंक ने आरटीजीएस के जरिए 22,56,922 रुपये दूसरे खाते में भेज दिए.

बाद में पता चला कि जिस खाते में रकम भेजी गई थी वो पश्चिम बंगाल के बंधन बैंक में खोला गया एक संदिग्ध खाता था. पुलिस ने इस मामले में 5 अगस्त को साइबर थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.

मोबाइल नंबर फेक आईडी पर था

ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल से जुड़ी जानकारी फर्जी पहचान के नाम पर थी. इससे आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था. हालांकि, पुलिस टीम ने मोबाइल फोन के तकनीकी रिकॉर्ड, डिजिटल सबूतों, बातचीत और अन्य जानकारियों का विश्लेषण किया. लगातार जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

जांच में पता चला कि दोनों का पहले भी ऐसे ही धोखाधड़ी के मामलों से संबंध रहा है. पुलिस अब गिरोह के दूसरे सदस्यों और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में सक्रिय सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस ने मौजूदा और इससे जुड़े मामलों में करीब 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की है.

बरामद सामान में करीब 1500 ग्राम सोना, एक नई महिंद्रा थार रॉक्स गाड़ी, 2 लाख 37 हजार रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन शामिल है.बरामद गहनों में अलग-अलग वजन के 101 सोने के सिक्के शामिल हैं, जिनका कुल वजन करीब 924 ग्राम बताया गया है. इसके अलावा 17 सोने की चेन, आठ सोने के कड़े और एक सोने का चेन-ब्रेसलेट, तीन हार, तीन अंगूठियां, छह बालियां, एक नथ और एक सोने का टीका बरामद किया गया है.

जांच में ये भी सामने आया कि ठगी की रकम से पश्चिम बंगाल के एक ज्वेलर से करीब 18.50 लाख रुपये का सोना ऑनलाइन खरीदा गया था. इसके अलावा रकम निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल भी किया गया. पुलिस बरामद संपत्ति का ठगी के मामलों से संबंध जोड़ने की जांच कर रही है.

पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं

दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई जगहों पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज है. इनमें गाजियाबाद, सहारनपुर, अयोध्या और फरीदाबाद के मामले शामिल है. दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी. आरोप है कि वे पहले चेक से जुड़ी धोखाधड़ी में भी शामिल रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर मैजिक पेन का इस्तेमाल किया जाता था. आरोपी विनय कुमार यादव साल 2009 में नकली नोट के एक मामले में भी गिरफ्तार हुआ था. उस समय उसके पास से 4500 रुपये के जाली नोट बरामद हुए थे. इस मामले में वो 8 अगस्त 2019 से घोषित भगोड़ा था और सात साल से अधिक समय से फरार चल रहा था.

छह अन्य मामले में भी सुलझाए गए

दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से इसी तरह के छह अन्य मामले भी सुलझाए गए है. इन मामलों में बैंक अधिकारियों को धोखे में रखकर कंपनियों के खातों से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कराई गई थी.

इनमें गुरुग्राम के दो मामले शामिल है. जिनमें 2.98 करोड़ और 52.35 लाख रुपये की रकम शामिल है.. पलवल में 1.30 करोड़ रुपये और दिल्ली के साउथ-ईस्ट जिले में 20.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला भी शामिल है. इसके अलावा रोहिणी जिले में 16.65 लाख रुपये की ठगी और 88 लाख रुपये के एक असफल प्रयास का मामला भी सुलझाया गया है.

ये दोनों आरोपी पिछले कई सालों में अभी तक करीब 5 करोड़ की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके है. अब पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है. मामले की जांच जारी है.

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