फेस्टिव सेल में भारी छूट का लालच, फर्जी वेबसाइट से हो सकती है ठगी

फेस्टिव सीजन चल रहा है तो तमाम तरह की ई-कॉमर्स साइटों पर सेल चल रहा है, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी चीज यानी घर के किचन के लिए छोटा सा बर्तन लेना हो या बड़ा सा अप्लायंस या फिर होम-डेकोर या मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं अन्य सामान, सभी पर बड़ी छूट और सस्ते प्रोडक्ट का दावा किया जा रहा है और इस दौरान जमकर खरीदारी भी हो रही है. लेकिन फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान मिलने वाली भारी छूट आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकती है.

साइबर ठग नामी ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम, लोगो, प्रोडक्ट की तस्वीरों और विज्ञापनों की नकल कर फर्जी शॉपिंग ऐड चला रहे हैं. ये विज्ञापन इतने असली नजर आते हैं कि ग्राहक आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं. विज्ञापन पर क्लिक करते ही यूजर ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जो दिखने में किसी बड़ी कंपनी की आधिकारिक साइट जैसी लगती है. लेकिन यहां खरीदारी के नाम पर किया गया भुगतान सीधे ठगों के पास पहुंच जाता है.

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भारी छूट का लालच, जल्दबाजी में खरीदारी का दबाव

साइबर ठग ग्राहकों को लुभाने के लिए महंगे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरे प्रोडक्ट बाजार की कीमत से काफी कम दाम पर देने का दावा करते हैं. इसके साथ ही 'लिमिटेड टाइम ऑफर' और 'आखिरी मौका' जैसे संदेशों के जरिए तुरंत खरीदारी करने का दबाव बनाया जाता है. जल्दबाजी में ग्राहक वेबसाइट की विश्वसनीयता जान किए बिना ही भुगतान कर देते हैं. इसके बाद कई मामलों में न तो सामान पहुंचता है और न ही पैसे वापस मिलते हैं. कुछ फर्जी वेबसाइट भुगतान की प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की भी कोशिश करती हैं.

ऑनलाइन खरीदारी से पहले इन बातों की करें जांच

साइबर ठगी से बचने के लिए आकर्षक ऑफर देखकर तुरंत भुगतान करने के बजाय कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए. अनजान लिंक से बचें. किसी विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बजाय कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट खुद खोलें. ऑफर की पुष्टि कंपनी की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर जांचें. जल्दबाजी में फैसला न लें. 'लिमिटेड टाइम ऑफर' या 'आखिरी मौका' जैसे संदेशों के दबाव में आकर खरीदारी न करें. कीमत पर गौर करें.

अगर कोई महंगा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाजार की कीमत से बहुत कम दाम पर मिल रहा है, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें. विश्वसनीयता सुनिश्चित किए बिना पैसे ट्रांसफर न करें. रिव्यू और पॉलिसी पढ़ें. खरीदारी से पहले सेलर की जानकारी, ग्राहकों की प्रतिक्रिया और रिटर्न पॉलिसी ध्यान से देखें. गोपनीय जानकारी जैसे अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, कार्ड पिन या दूसरी संवेदनशील बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें.

फर्जी वेबसाइट पर पैसे चले गए तो तुरंत उठाएं ये कदम

गौरव त्यागी, डीसीपी IFSO ने सलाह दी है कि अगर किसी किसी ने फर्जी वेबसाइट पर भुगतान कर दिया है या उसे साइबर ठगी का संदेह है, तो बिना देरी किए अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को इसकी सूचना देनी चाहिए. साइबर ठगी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

डीसीपी ने यह भी कहा कि केवल वेबसाइट पर किसी नामी कंपनी का लोगो या प्रोडक्ट की तस्वीर देखकर उसे असली नहीं मानना चाहिए. खरीदारी से पहले वेबसाइट का यूआरएल और डोमेन, विक्रेता की जानकारी, ग्राहकों के रिव्यू और रिटर्न पॉलिसी की जांच करना जरूरी है. ऑनलाइन ऑफर कितना भी आकर्षक क्यों न हो, भुगतान से पहले वेबसाइट की पहचान की पुष्टि जरूर करें.

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