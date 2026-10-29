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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को हॉस्टल से नोटिस! 24 घंटे में मांगा जवाब

जामिया में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को हॉस्टल से नोटिस! 24 घंटे में मांगा जवाब

जामिया में बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल प्रशासन ने नोटिस के 24 घंटे के अंदर छात्राओं से लिखित में जवाब मांगा है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 05:03 PM (IST)
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को हॉस्टल प्रशासन से नोटिस जारी किया गया है. ये दावा जामिया के छात्रों ने किया है. इमरजेंसी लीव लेकर प्रदर्शन स्थल पर रहने वाली छात्राओं को नोटिस दिया गया है. इमरजेंसी लीव लेने के लिए गलत या भ्रामक कारण बताने का आरोप लगाया गया है. 

बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल प्रशासन ने लिखित में जवाब मांगा है. नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. हॉस्टल के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. साथ ही भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई है.

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जामिया हॉस्टल प्रशासन ने नोटिस में क्या लिखा?

बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल प्रशासन की ओर से छात्राओं को जारी नोटिस में लिखा गया, ''हॉस्टल अधिकारियों के संज्ञान में ये बात आई है कि आपने गलत और भ्रामक वजह बताकर इमरजेंसी लीव लिया और बाद में आपको प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए पाया गया. ऐसा आचरण हॉस्टल अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है. इमरजेंसी लीव के लिए गलत जानकारी देना बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन है.

इस नोटिस में आगे लिखा गया, ''आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस बारे में लिखित रूप में स्पष्टीकरण दें कि झूठे बहाने से इमरजेंसी लीव लेने अनुपस्थिति की अवधि के दौरान हॉस्टल के नियमों के उलट गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए? नोटिस के 24 घंटे के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण देना होगा. संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर छात्रावास अधिकारियों की ओर से उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.''

जामिया में 18वें दिन भी प्रदर्शन जारी

बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले कई दिनों से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार (29 अक्टूबर) को प्रदर्शन का 18वां दिन है. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में करीब दो दशक से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं. छात्रों की मांग है कि चुनाव कराने के लिए कमेटी गठित की जाए, चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाए और चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए.

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Published at : 29 Oct 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
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