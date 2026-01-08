दिल्ली की सड़कें अब होंगी स्मार्ट, हाईटेक साइनबोर्ड, स्कैन करते ही मिल जाएगी जानकारी
Delhi News: दिल्ली की सड़कों पर अब स्मार्ट बदलाव दिखने वाला है. राजधानी के रोड साइनबोर्ड हाईटेक हो गए हैं. जिसे स्कैन करते ही पूरी जानकारी मिलेगी.
दिल्ली की सड़कों को और अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक अहम कदम उठाया है. अब राजधानी में लगने वाले हर रोड साइनबोर्ड पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, जिससे आम नागरिक सीधे साइनबोर्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे. यह पहल न केवल सड़क व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी बल्कि जनता की भागीदारी भी बढ़ाएगी.
दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सभी मौजूदा और नए रोड साइनबोर्ड पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इसका उद्देश्य सड़क संकेतों की निगरानी और रख-रखाव को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है. अब हर साइनबोर्ड केवल दिशा बताने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल जानकारी का जरिया भी बनेगा.
स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी
क्यूआर कोड स्कैन करते ही नागरिक साइनबोर्ड से जुड़ी विस्तृत जानकारी देख सकेंगे. इसमें साइनबोर्ड की इंस्टॉलेशन तारीख, वारंटी की अवधि और रख-रखाव से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड शामिल होगा. भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म के जरिए खराब या क्षतिग्रस्त साइनबोर्ड की शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी दी जाएगी. इससे नागरिक अब अपनी शिकायत को आसानी से दर्ज करा पाएंगे. साथ ही हर तरह की जानकारी भी आसानी से अपने फोन पर पा सकेंगे.
पारदर्शिता और बेहतर रख-रखाव पर जोर
इस नई व्यवस्था से सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर में पारदर्शिता बढ़ेगी और रख-रखाव सिस्टम ज्यादा प्रभावी होगा. समय पर मरम्मत होने से दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी. साथ ही, जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी. सरकार की ओर से इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं.
नागरिक सहभागिता को मिलेगी मजबूती
PWD की इस पहल से आम नागरिक सीधे तौर पर सड़क व्यवस्था से जुड़ सकेंगे. क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक और शिकायत दर्ज होने से प्रशासन को जमीनी स्तर की जानकारी तुरंत मिल पाएगी. यह कदम दिल्ली को स्मार्ट और सुरक्षित सड़कों की ओर ले जाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है.
