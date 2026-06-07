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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों की शुरुआत, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 100 पार्क विकसित का लक्ष्य

दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों की शुरुआत, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 100 पार्क विकसित का लक्ष्य

Delhi News In Hindi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राजधानी में 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं. इससे दिल्ली की आबोहवा बेहतर होगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 07 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और हरित क्षेत्र के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को मैदानगढ़ी में वृक्षारोपण किया. इसी मौके पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का शिलान्यास भी किया गया. सरकार का दावा है कि यह पहल दिल्ली की आबोहवा को बेहतर बनाने और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राजधानी में 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं. उनका कहना था कि शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह एक दीर्घकालिक योजना है. इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे.

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स्वदेशी पेड़ों से तैयार होंगे विशेष हरित क्षेत्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि नमो ऑक्सीजन पार्क सामान्य पार्कों से अलग होंगे. इनमें केवल ऐसी स्वदेशी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे जो पर्यावरण के लिए अधिक लाभकारी माने जाते हैं. पीपल, बरगद, जामुन और आम जैसे वृक्ष इन पार्कों की पहचान होंगे. इन पेड़ों से न केवल ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होगा बल्कि स्थानीय जैव विविधता को भी मजबूती मिलेगी और पक्षियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो सकेंगे.

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185 एकड़ से अधिक भूमि को बनाया जाएगा ग्रीन जोन

सरकार के अनुसार 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों के तहत कुल 185.42 एकड़ क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इन पार्कों का उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें दीर्घकाल तक संरक्षित और विकसित भी किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके.

पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी पर जोर

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैदानगढ़ी में आयोजित यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भूमिका जरूरी है.

इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने चालू वर्ष में 70 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. साथ ही प्रत्येक नमो ऑक्सीजन पार्क की देखरेख के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष केयर-टेकिंग समितियों का गठन किया जाएगा, जो पार्कों के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएंगी.

दिल्ली बर्ड एटलस समेत तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विमोचन

कार्यक्रम के दौरान राजधानी के पर्यावरणीय तंत्र को मजबूत बनाने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और नीतिगत दस्तावेजों का भी लोकार्पण किया गया. इनमें दिल्ली बर्ड एटलस विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. इस परियोजना में योगदान देने वाले विभिन्न संगठनों, पर्यावरणविदों और पक्षी विशेषज्ञों को सम्मानित भी किया गया.

समारोह में 'धूल-मुक्त दिल्ली अभियान' पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और प्रयासों को प्रदर्शित किया गया.

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Published at : 07 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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