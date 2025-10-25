Video: ग्राहक बनकर आई, सामने से उड़ा दी सोने की अंगूठी, जब सीसीटीवी देखा तो उड़ गए होश

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक चोरी की वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो महिलाएं ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने के बहाने से आई और असली अंगूठी की जगह नकली अंगूठी रखती दिखाई दी. चोरी की घटना ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाओं की करतूत साफ नजर आ रही है.

बड़ी चालाकी से दोनों ने वारदात को दिया अंजाम

वीडियो में देखा गया है कि दो महिलाएं दुकान में आती हैं और अंगूठी देखने को कहती हैं. जब वहां का स्टाफ दोनों को अंगूठी दिखाने लगता है. उसी दौरान एक महिला अंगूठी को अपने हाथ में लेती है. दुकान में मौजूद महिला स्टाफ दूसरे ग्राहकों को भी सामान दिखाने में व्यस्त थी, तभी महिला ने बड़ी ही चालाकी से असली अंगूठी की जगह नकली अंगूठी रख दी और असली अंगूठी अपनी महिला साथी को पकड़ा दी. सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाओं की हरकत साफ नजर आई है. इस दौरान दुकान में मौजूद अन्य ग्राहक और दुकानदार इस घटना से बिल्कुल अनजान रहे.

कमाल की तकनीक रहती है चोरों और ठगों की भी…

सोने की असली अंगूठी की जगह, नकली रख दी, लेकिन CCTV ने सब रिकॉर्ड कर लिया।

यूजर्स ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दुकान के मालिक ने दोनों महिलाओं के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई या नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाओं की हरकत और चेहरे साफ तौर पर देखें जा सकते हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स सामने आए. लोगों ने दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.