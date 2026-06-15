यमुना सफाई के लिए दिल्ली में महाअभियान, CM से सांसद तक 28 घाटों पर उतरे, हजारों ने किया श्रमदान

दिल्ली सरकार और भाजपा ने यमुना सफाई को जन आंदोलन का रूप देने के लिए रविवार को बड़ा अभियान चलाया. राजधानी के 28 यमुना घाटों पर एक साथ व्यापक श्रमदान अभियान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी यमुना घाट पर स्वयं श्रमदान कर अभियान की शुरुआत की. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कूड़ा-कचरा, टूटी मूर्तियां और बहकर आए पौधों को हटाया. इस दौरान भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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28 घाटों पर हुआ एक साथ श्रमदान

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास घाट पर सफाई की. भाजपा संगठन महामंत्री पवन राणा ने आईटीओ मुख्य घाट पर दो ट्रक कूड़ा हटवाया. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, रविंद्र इंद्राज सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, स्वाति मालीवाल, प्रवीन खंडेलवाल और योगेंद्र चांदोलिया समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग घाटों पर श्रमदान किया. निगंबोध घाट, सराय काले खां, सिग्नेचर ब्रिज, सोनिया विहार और कालिंदी कुंज समेत 28 स्थानों पर सफाई अभियान चला.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना दिल्ली की जीवनदायिनी और मां के समान है. एक दिन नहीं, पूरे वर्ष निरंतर प्रयास करने होंगे. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यमुना सफाई जनता से जुड़ा अभियान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र व दिल्ली सरकार मिलकर सीवेज ट्रीटमेंट, नाले रोकने और जनभागीदारी पर काम कर रही है.

सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि कश्मीरी गेट के अग्रसेन पार्क में खंडित मूर्तियों के लिए विशेष केंद्र बनाया गया है. लोगों से अपील की गई कि मूर्तियां यमुना में न फेंकें. मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने पांच वर्षों में यमुना को बेहतर स्थिति में लाने का लक्ष्य रखा. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने कहा कि अब घोषणाओं से आगे बढ़कर परिणाम देने का समय है.

इस महाअभियान में स्थानीय कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिकों की भारी भागीदारी देखने को मिली. दिल्ली सरकार का दावा है कि यमुना पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

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