दिल्ली में BS-4 के नीचे के व्हीकल पर होगी सख्ती, मिस्ट स्प्रे इंस्टॉलेशन को बढ़ाने का फैसला

दिल्ली में हुए MCD उपचुनाव के नतीजों पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों को बधाई दी है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के लोगों का धन्यवाद. बीजेपी को मैंडेट दिया है. इस चुनाव में टू थर्ड सीट हम जीते हैं. पिछले 9 महीने के अथक प्रयास के चलते ऐतिहासिक जीत मिली है. 45% वोट शेयर हमें मिला है.

मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने साबित किया जो 3 सीट पर सिमट गई 20% सीट ही जीत पाएं. इस बीच उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता और पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जो दिल्ली को सेवाएं देते हैं.

सिरसा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ की बैठक

सिरसा ने बताया कि बुधवार (3 दिसंबर) को हमारी बैठक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से हुई. दिल्ली के इलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 100 फीसदी डस्ट मिटिगेशन पर काम करने के आदेश दिए गए है. उन्होंने बताया कि 72 घंटों में गड्ढे कंप्लीट किए जाएंगे. 6 महीने में जहां से धूल उड़ती है उसका निदान होगा. सभी लोकल बॉडीज ग्रीन प्लांटेशन पर काम करेंगी.

BS-4 के नीचे के व्हीकल पर सख्ती- मंत्री

मंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली में BS-4 के नीचे के व्हीकल पर सख्ती की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे. कोई भी एजेंसी बख्शी नहीं जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में किसी भी एजेंसी का मलबा दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट एजेंसी पर सामान कार्रवाई होगी.

ग्रीन रूम को दी जा रही ज्यादा पावर- मनजिंदर सिंह सिरसा

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि ग्रीन रूम को ज्यादा पावर दी जा रही है ताकि कार्रवाई हों. उन्होंने बताया कि सड़कों की धुलाई सभी PWD सड़कों में होगी. सिरसा ने कहा मिस्ट स्प्रे इंस्टॉलेशन बढ़ाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि गुरुवार (4 दिसंबर) को सीएम ITO पर कैसे ये लाभदायक है देखने जाएंगी.

कूड़े को कंट्रोल करने के लिए होगा ये काम

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 1 हजार वैक्यूम बेस्ड लिटर (कूड़ा) पीकर खरीदेंगे. अगले 45 दिनों में इसकी खरीद होगी. एमसीडी की सड़कों पर सौ MRS दिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि लीगेसी वेस्ट में 9 महीने में डबल तेजी आई है. सिरसा ने बताया कि एक-एक वार्ड पर प्रोसेस चल रहा है.

PWD की 550 किलोमीटर के ब्राउन एरियाज में 15 दिनों में काम होगा. DPCC को आदेश दिया गया है कि कूड़ा मलवा बिल्डिंग वायलेशन बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने आगे बताया कि सरकारी बिल्डिंग की फेंसिंग होगी नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनका कहना है कि इंडस्ट्री पर भी कार्रवाई की जाएगी. 20 दिनों में OMC नहीं होने पर कार्रवाई होगी.

सीएम को सुझाव देने के लिए कमेटी का होगा गठन

पर्यावरण मंत्री ने आगे बताया कि सीएम को सुझान देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी की अध्यक्षता सीएम रेखा गुप्ता खुद करेंगी. कमेटी में देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट केंद्र के अधिकारी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि बुधवार (3 दिसंबर) को ही कमेटी फॉर्मेशन हो जाएगा.

वाहन मालिक को दी नसीहत

सिरसा ने कहा कि व्हीकल BS 2 और 3 मालिकों से आग्रह है कि PUC जरूरी है. इसके साथ ही ट्रक BS 4 से नीचे होंगे तो सीज कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ऑड इवेन ड्रामा था प्रदूषण में इससे कमी नहीं आती है. हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते. वो बहाने लगाते थे कांग्रेस और AAP सरकार में लेकिन हम कदम उठा रहे हैं. लोग हमारा साथ दें.

मंत्री ने आगे कहा कि सोनिया गांधी को लेख नहीं लिखना पड़ता अगर उनकी सरकारों ने काम किया होता तो बताएं 15 साल आपकी 12 साल आपकी सहयोगी AAP की सरकार थी. उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने कितने लेख लिखे. पॉलिटिकल मोटिव से हमें एतराज है. केंद्रीय मंत्री दिल्ली को लेकर एक बैठक भी करेंगे.