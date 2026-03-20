ईद से एक दिन पहले, दिल्ली के द्वारका जिले में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है. सुरक्षा कड़ी करने के पीछे वजह ये भी है कि 4 मार्च को हुई हत्या की घटना के बाद पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है. पुलिस ने बताया कि 100 से अधिक चौकियां बनाई गई हैं और संवेदनशील इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पैनी नजर रखने के लिए छतों और प्रमुख चौराहों पर कर्मियों को तैनात किया गया है.

त्योहार के दौरान किसी तरह की अनहोनी और अशांति की आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं. अधिकारी ने बताया, "हमने विस्तृत तैनाती योजना बनाई है और किसी भी स्थिति में तुरंत एक्शन के लिए तैयार हैं."

4 मार्च को होली के दौरान उत्तम नगर में हुई थी हत्या

पुलिस के मुताबिक हत्या की घटना वाली जगह हत्सल गांव और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त तैनाती भी कई जगहों पर की गई है. 4 मार्च को होली के दौरान जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई झड़प में घायल होने के बाद तरुण (26) की मौत हो गई थी.

उत्तम नगर की घटना में 14 लोगों की हुई गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक यह झड़प तब शुरू हुई जब एक परिवार की लड़की द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा गलती से दूसरे परिवार की एक महिला को लग गया. इस घटना के बाद कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान आरोपियों से जुड़े दो गाड़ियों में आग लगा दी गई. पुलिस ने अब तक इस मामले में दो नाबालिगों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य सार्वजनिक जगहों, जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पैदल गश्त और गाड़ियों की जांच जारी

पुलिस की ओर से पैदल गश्त और गाड़ियों की जांच सहित नियमित रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं. भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी भी तेज कर दी गई है और कई आपत्तिजनक पोस्टों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की गई है. मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है. जागरूकता अभियान के तहत कई इलाकों में फ्लैग मार्च आयोजित किए गए हैं और ईद के दौरान भी ये जारी रहेंगे.