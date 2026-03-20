Delhi Weather: गर्मी पर ब्रेक! बारिश और ठंडी हवाओं से दिल्ली हुई कूल, दो दिन की चेतावनी जारी

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (20 मार्च) मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से राहत मिली. हल्की बारिश की फुहार और ठंडी हवा के चलते सुबह का मौसम काफी सुहावना रहा. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है.

दिल्ली में बारिश का ‘येलो अलर्ट’ जारी

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. इसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम अचानक बदल सकता है. आईएमडी के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में शहर के ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश या फुहार पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है.

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में तापमान में थोड़ा अंतर देखने को मिला. पालम में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. वहीं लोधी रोड में 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहा. रिज इलाके में 15.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से काफी नीचे है, जबकि आयानगर में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश

आईएमडी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में 6.6 मिमी बारिश हुई, जबकि पालम में 5.4 मिमी, लोधी रोड में 6.3 मिमी, रिज में 7.4 मिमी और आयानगर में 5.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इस बारिश ने मौसम को ठंडा और साफ बना दिया है.

मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश और लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण दिल्ली के मौसम में बदलाव आया है. यही वजह है कि तापमान में गिरावट देखी जा रही है और गर्मी से राहत मिली है.

आईएमडी ने अनुमान जताया है कि अगले एक सप्ताह तक दिन का तापमान सामान्य या उससे कम बना रहेगा. खास बात यह है कि फिलहाल लू चलने की कोई संभावना नहीं है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.

नहीं साफ़ हो गई दिल्ली की हवा

बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है. शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 123 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ज्यादातर केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता मध्यम रही, जबकि कुछ जगहों पर ‘संतोषजनक’ स्तर भी दर्ज किया गया. हालांकि बुराड़ी क्रॉसिंग इलाके में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई.

दिल्ली में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी राहत जारी रहने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.