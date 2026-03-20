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राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली. घटना बवाना इलाके की है, जहां दिनदहाड़े घर में घुसकर की गई फायरिंग ने पूरे इलाके को हिला दिया है. इस हमले में एक मासूम की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

चार लोग गोली का शिकार, मासूम की गई जान

इस वारदात से बवाना के हरेवाली गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया जा रहा है, बाइक पर सवार तीन हमलावरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. अचानक हुई इस फायरिंग से लोग दहशत में आ गए और आसपास के इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए.

गैंगवार की आशंका, टिल्लू गैंग पर शक

इस हमले में कुल चार लोगों को गोली लगी, जिनमें एक बच्चे की मौत हो गई. वहीं उसके पिता की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. इसके अलावा एक अन्य बच्चे के पैर में भी गोली लगने की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज जारी है. शुरुआती जांच में पुलिस इस घटना को गैंगवार से जोड़कर देख रही है. सूत्रों के मुताबिक कुख्यात टिल्लू गैंग की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.

पीड़ित परिवार का कहना - नहीं थी किसी से दुश्मनी

घटना के प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, हमलावर बाइक से आए थे और कुछ दूरी पर वाहन खड़ा कर पैदल मौके तक पहुंचे. इसके बाद उन्होंने बिना किसी चेतावनी के कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. मृतक के परिजन के मुताबिक वह साधारण जीवन जीता था, दुकान चलाता था और पशुपालन के जरिए परिवार का गुजारा करता था. उन्होंने इस हमले की वजह को लेकर अनभिज्ञता जताई है.

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, 19 मार्च की शाम करीब 5:26 बजे फायरिंग की सूचना मिलने पर तुरंत टीम मौके पर पहुंची. जांच में सामने आया कि हमलावरों ने रवि भारद्वाज को निशाना बनाकर गोली चलाई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है.