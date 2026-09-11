ब्रिक्स समिटExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव: अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, ABVP ने जारी की लिस्ट

DUSU चुनाव: अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, ABVP ने जारी की लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के लिए गुरुवार (10 सितंबर) को नामांकन भरे जा चुके हैं और आज 12 बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं. DUSU के लिए कुल 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव का बिगुल बज चुका है. चुनाव के लिए गुरुवार (10 सितंबर) को नामांकन भरे जा चुके हैं और आज 12 बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं.  विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि DUSU के 4 पदों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है.

इनमें से अध्यक्ष पद के लिए कुल 25 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी गई है. आज शुक्रवार शाम तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी. ABVP और NSUI के 7-7 उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया. 

दिल्ली BJP ने जिला महामंत्री को पद से हटाया! मिल रही थीं गंभीर शिकायतें

अध्यक्ष पद के लिए होगा कड़ा मुकाबला

विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, कुल 88 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक अध्यक्ष पद के लिए 25, उपाध्यक्ष पद के लिए 20, सचिव पद के लिए 24 और संयुक्त सचिव पद के लिए सबसे कम 19 नामांकन दाखिल हुए हैं. उम्मीदवार शुक्रवार, 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. इसके बाद शाम तक उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. 

अस्थायी सूची में विभिन्न कॉलेजों और विभागों के उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें लॉ सेंटर-द्वितीय, पीजीडीएवी कॉलेज, बौद्ध अध्ययन विभाग, कैंपस लॉ सेंटर, एसपीएम कॉलेज, लक्ष्मी बाई कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, हिंदू कॉलेज और शहीद भगत सिंह कॉलेज शामिल हैं. 

ABVP और NUSI के उम्मीदवारों ने भरा नामांकन

ABVP की ओर से सात संभावित उम्मीदवारों ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनमें आलोक अत्री, इशू मौर्य, लक्ष्य राज सिंह, नितिन तंवर, रिया छावड़ी, तान्या मावी और यश डबास के नाम शामिल हैं. NSUI की तरफ से विजय शंकर मीना, विशेष यादव, दीपांशु शौकीन, नम्रता चौधरी, जन्नत विश्नोई, गोपाल चौधरी और वीर चरथ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. हालांकि.  आइसा-SFI गठबंधन की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है. DUSU में सीधा मुकाबला ABVP और NSUI के बीच माना जा रहा  है. 

बता दें कि DUSU चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है. 19 सितंबर को मतगणना होगी. प्रत्याशियों को 10 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल करना है और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है. 

ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
DUSU Election DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें
ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें
दिल्ली NCR
दिल्ली BJP ने जिला महामंत्री को पद से हटाया! मिल रही थीं गंभीर शिकायतें
दिल्ली BJP ने जिला महामंत्री को पद से हटाया! मिल रही थीं गंभीर शिकायतें
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली NCR
11 से 13 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द-डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट
11 से 13 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द-डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स समिट के लिए सजी नई दिल्ली, व्लादिमीर पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे शी जिनपिंग
LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
पंजाब
पंजाब में BJP की राह पर कांग्रेस, चुनाव से पहले लिया यह बड़ा फैसला
पंजाब में BJP की राह पर कांग्रेस, चुनाव से पहले लिया यह बड़ा फैसला
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांस मैसी को किया रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत मैसी को रिप्लेस, श्वेता बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
विश्व
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
दिल्ली NCR
ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें
ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Embed widget