DUSU चुनाव: अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, ABVP ने जारी की लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव का बिगुल बज चुका है. चुनाव के लिए गुरुवार (10 सितंबर) को नामांकन भरे जा चुके हैं और आज 12 बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं. विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि DUSU के 4 पदों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है.

इनमें से अध्यक्ष पद के लिए कुल 25 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी गई है. आज शुक्रवार शाम तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी. ABVP और NSUI के 7-7 उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया.

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अध्यक्ष पद के लिए होगा कड़ा मुकाबला

विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, कुल 88 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक अध्यक्ष पद के लिए 25, उपाध्यक्ष पद के लिए 20, सचिव पद के लिए 24 और संयुक्त सचिव पद के लिए सबसे कम 19 नामांकन दाखिल हुए हैं. उम्मीदवार शुक्रवार, 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. इसके बाद शाम तक उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

अस्थायी सूची में विभिन्न कॉलेजों और विभागों के उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें लॉ सेंटर-द्वितीय, पीजीडीएवी कॉलेज, बौद्ध अध्ययन विभाग, कैंपस लॉ सेंटर, एसपीएम कॉलेज, लक्ष्मी बाई कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, हिंदू कॉलेज और शहीद भगत सिंह कॉलेज शामिल हैं.

ABVP और NUSI के उम्मीदवारों ने भरा नामांकन

ABVP की ओर से सात संभावित उम्मीदवारों ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनमें आलोक अत्री, इशू मौर्य, लक्ष्य राज सिंह, नितिन तंवर, रिया छावड़ी, तान्या मावी और यश डबास के नाम शामिल हैं. NSUI की तरफ से विजय शंकर मीना, विशेष यादव, दीपांशु शौकीन, नम्रता चौधरी, जन्नत विश्नोई, गोपाल चौधरी और वीर चरथ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. हालांकि. आइसा-SFI गठबंधन की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है. DUSU में सीधा मुकाबला ABVP और NSUI के बीच माना जा रहा है.

बता दें कि DUSU चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है. 19 सितंबर को मतगणना होगी. प्रत्याशियों को 10 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल करना है और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है.

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