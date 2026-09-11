ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें

दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट 2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. समिट का मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम, प्रगति मैदान में होगा. अंतरराष्ट्रीय डेलिगेशन और VIP काफिलों की आवाजाही को देखते हुए दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेगा. ऐसे में इन दिनों दिल्ली में सफर करने वालों को अपने रूट की पहले से प्लानिंग करने की सलाह दी गई है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, फिरोज शाह रोड, तुगलक रोड, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अफ्रीका एवेन्यू और भीकाजी कामा प्लेस समेत कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है.

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इसके अलावा पुराना किला रोड, न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, शांति पथ, शेरशाह सूरी मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, तिलक मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग, APJ अब्दुल कलाम रोड, कौटिल्य मार्ग, भगवान दास रोड, कर्तव्य पथ और सफदरजंग रोड से भी लोगों को बचने की सलाह दी गई है.

22 जगहों पर रहेगा डायवर्जन

VIP मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 22 डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं. इनमें डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, KG मार्ग आउटर सर्कल, जनपथ-कनॉट प्लेस, पटेल चौक और RML हॉस्पिटल राउंडअबाउट शामिल हैं.

इसके अलावा धौला कुआं फ्लाईओवर, मोती बाग फ्लाईओवर, मदरसा T-पॉइंट, लोधी रोड के कई जंक्शन, नीला गुम्बद, ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे, DPS मथुरा रोड U-turn, रिंग रोड-बारापुला रोड और मंडी हाउस पर भी ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है.

रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए भी वैकल्पिक रास्ते

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए ISBT कश्मीरी गेट, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड और आउटर सर्कल वाला रास्ता सुझाया गया है. पुरानी दिल्ली स्टेशन के लिए ISBT से रिंग रोड, हनुमान मंदिर और S.P. मुखर्जी मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है. निजामुद्दीन स्टेशन जाने वालों को रिंग रोड, आश्रम चौक और मथुरा रोड से जाने की सलाह दी गई है.

एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो बेहतर विकल्प

ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो को सबसे बेहतर विकल्प बताया है. सड़क से जाने वालों के लिए अलग-अलग इलाकों से वैकल्पिक रूट भी बताए गए हैं.

गुड़गांव से NH-48, UER-II होते हुए T3, जबकि द्वारका से सेक्टर-22 और UER-II टनल के रास्ते एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है. दक्षिण दिल्ली से रिंग रोड, मोती बाग, RTR मार्ग और महिपालपुर होते हुए T3 जाने का विकल्प रहेगा.

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पुलिस के मुताबिक, इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. डायवर्जन वाले इलाकों में 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी. गैर-निर्धारित कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक रहेगी. बस सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन VIP काफिले की आवाजाही के दौरान बसों को भी कुछ समय के लिए डायवर्ट किया जा सकता है.