दिल्ली में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को बार-बार दस्तावेज जमा करने और अलग-अलग विभागों में उनका सत्यापन कराने की परेशानी से राहत मिल सकती है. दिल्ली सरकार एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिस पर विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस को एक साथ जोड़ा जाएगा. दिल्ली यूनिफाइड डेटा हब (D-UDH) नाम की इस योजना को अप्रैल 2027 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचे और फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम हो.

इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है. इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति भी की गई है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अलग-अलग विभागों में उपलब्ध नागरिकों की जानकारी को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा. इससे सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को एक ही दस्तावेज का बार-बार सत्यापन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बुजुर्ग पेंशन से राशन कार्ड तक, लाखों लोगों को फायदा

दिल्ली में कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा इस व्यवस्था से जुड़ने की संभावना है. इनमें बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, दिल्ली लाडली योजना और राशन कार्ड से जुड़ी योजनाएं प्रमुख हैं. D-UDH परियोजना की शुरुआत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के डेटाबेस से करने की तैयारी है. प्रस्तावित व्यवस्था में राशन कार्ड और आधार से जुड़े विवरणों के आधार पर परिवारों की एकीकृत पहचान तैयार की जाएगी. इसके तहत फैमिली आईडी बनाने की योजना है.

जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. ऐसे परिवार पोर्टल के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी बनवा सकेंगे. इसके लिए परिवार के सदस्यों की सहमति ली जाएगी. इस डिजिटल व्यवस्था में केवल मौजूदा विभागीय रिकॉर्ड ही इस्तेमाल नहीं होंगे. विभिन्न सरकारी प्रणालियों को एपीआई कनेक्टर के माध्यम से जोड़ने की भी योजना है. इससे अलग-अलग सरकारी सिस्टम की जानकारी को एक जगह लाने और जरूरत के मुताबिक अपडेट करने में मदद मिलेगी.

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एक लॉगिन से मिलेगा कई सरकारी सेवाओं का विकल्प

इस परियोजना के साथ सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव भी है. इसके लागू होने के बाद नागरिकों को दिल्ली सरकार के अलग-अलग डिजिटल पोर्टल पर सेवाओं के लिए बार-बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा. एक ही लॉगिन के जरिए कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाई जा सकेगी. यानी अलग-अलग विभागों के पोर्टल पर जाने और हर बार नई लॉगिन प्रक्रिया पूरी करने की परेशानी कम होगी.

सरकार ने D-UDH परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की समयसीमा तय की है. इसकी तैयारी से लेकर प्लेटफॉर्म को आम लोगों के लिए शुरू करने तक की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी करने का लक्ष्य है.

नवंबर 2026: योजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति की गई.

दिसंबर 2026: स्टडी, डिजाइन और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है.

फरवरी 2027: विभिन्न विभागों के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर प्लेटफॉर्म की रूपरेखा अंतिम रूप दी जाएगी.

मार्च 2027: टेस्टिंग के साथ डेटा इंटीग्रेशन का काम पूरा किया जाएगा.

अप्रैल 2027: प्लेटफॉर्म को लाइव करने की योजना है.

विभागों के बीच साझा होगा नागरिकों का डेटा

आईटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था तैयार करना है. इससे नागरिकों की अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी जानकारी एकीकृत रूप में उपलब्ध हो सकेगी. सरकार की योजना है कि एक प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए.

इसके तहत प्रत्येक नागरिक का गोल्डन रिकॉर्ड बनाया जाएगा. साथ ही परिवार की पहचान के लिए अलग फैमिली आईडी और प्रत्येक नागरिक के लिए यूनिक डिजिटल पहचान संख्या (UHDID) बनाने की भी योजना है. इस व्यवस्था से सरकारी विभागों के बीच जानकारी साझा करने का एक व्यवस्थित माध्यम तैयार होगा. अलग-अलग योजनाओं के लिए पात्रता और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की बार-बार मांग करने की जरूरत कम हो सकती है.

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