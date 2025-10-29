हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 27 करोड़ की ड्रग्स बरामद, पूर्व कस्टम अधिकारी निकला अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना

दिल्ली में 27 करोड़ की ड्रग्स बरामद, पूर्व कस्टम अधिकारी निकला अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने पूर्व कस्टम अधिकारी रोहित शर्मा को 27.24 करोड़ की हाइड्रोपोनिक मारिजुआना के साथ गिरफ्तार किया. रोहित, जो पहले सोने की तस्करी में शामिल था, दुबई से ड्रग नेटवर्क चला रहा था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज खुलासे में अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफ़ाश किया है. इस गिरोह का सरगना कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि पूर्व कस्टम अधिकारी रोहित कुमार शर्मा उर्फ रोबिट निकला है. उसके पास से 21.512 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद हुई है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 27.24 करोड़ है. पुलिस ने आरोपी से 44.42 लाख नकद, एक महंगी SUV और एक स्कूटी भी जब्त की है.

दिल्ली पुलिस की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि जनक सिनेमा के पास थाईलैंड से आई हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की खेप पहुंचने वाली है. दिल्ली पुलिस ने टीम निगरानी में जाल बिछाया और आरोपी रोहित शर्मा को रंगे हाथ पकड़ा.

बर्खास्त होने के बाद दुबई गया आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहित शर्मा जो कभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में इंस्पेक्टर था. आरोपी 2019 में कन्नूर एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना तस्करी के केस में पकड़ा गया था. बाद में NDPS केस में भी उसका नाम आया और 2023 में विभाग से बर्खास्त कर दिया गया.

बर्खास्तगी के बाद रोहित दुबई चला गया, जहां उसने बिहार निवासी अभिषेक के साथ मिलकर थाईलैंड-भारत-दुबई कनेक्शन वाला एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क खड़ा किया. गिरोह ने हवाई मार्ग से नशे की खेप भारत लाने के लिए गुवाहाटी जैसे कम जांच वाले एयरपोर्ट चुने. कस्टम विभाग के अंदरूनी संपर्कों की मदद से ड्रग म्यूल्स कैरीयर को बिना जांच के क्लियर कराया जाता था.

कैसे होता था तस्करी का बड़ा खेल

थाईलैंड से भेजे गए ड्रग्स को खाने-पीने के पैकेट में छिपाया जाता था. दिल्ली पहुंचने के बाद ये खेप हाई-प्रोफाइल पार्टियों, विदेशी छात्रों और संपन्न ग्राहकों तक पहुंचाई जाती थी. कमाई को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर दुबई भेजा जाता था ताकि पैसों का ट्रैक न लगे.

क्या है हाइड्रोपोनिक मारिजुआना

यह Ocean-Grown Weed (OG) के नाम से मशहूर एक सुपर-हाई ग्रेड ड्रग है. जिसमें THC की मात्रा 30-40 प्रतिशततक होती है . यानी आम गांजे से लगभग 10 गुना ज्यादा नशा देने वाली. इसे अमीर तबके के पार्टी सर्किट में क्लास ड्रग के रूप में जाना जाता है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड में है. पुलिस उसके कस्टम विभाग से जुड़े साथियों, दुबई के फंड चैनल और भारत में फैले खरीदारों की पहचान कर रही है. दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों का इस सिंडिकेट में और कितने लोग शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 29 Oct 2025 10:03 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
बॉलीवुड
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, 31 अक्टूबर से पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी, जानें वजह
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget