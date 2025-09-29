दिल्ली में नशा गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल फोर्स ने एक बड़ा नशा गिरोह का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने काफी मात्रा में मेथामफेटामाइन और एमडीएमए टैबलेट्स के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन नशों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक 2 सितंबर को पुलिस को वसंत कुंज के गांव मोसूदपुर से नशे की खेप आने की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारा. इस छापेमारी में तजिंदरपाल सिंह उर्फ हैप्पी और विक्रम सिंह भदोरिया को 24 मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया गया. इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी और जांच के दौरान 4 सितंबर को कुंदन सिंह बिष्ट उर्फ के.डी. को भी गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से काफी मात्रा में मेथामफेटामाइन और एमडीएमए टैबलेट्स बरामद हुए.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुतबिक आरोपियों का प्रोफाइल भी चौंकाने वाला है. तजिंदरपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और पहले मलेशिया में नाविक के रूप में काम कर चुके हैं. महामारी के बाद भारत लौटकर उन्होंने नशे की तस्करी का नेटवर्क फिर से शुरू किया. विक्रम सिंह भदोरिया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले, दिल्ली में कैब ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे और तजिंदरपाल के संपर्क में आए. कुंदन सिंह बिष्ट, उत्तराखंड के देहरादून के निवासी, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा धारक हैं और कोविड के समय नौकरी खोने के बाद नशा तस्करी में शामिल हुए.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके इस सिंडिकेट पर और कितने लोग शामिल है . वही दिल्ली पुलिस नशे के खेप की सप्लाई चैन का भी पता लगाने में जुटी हुई है.