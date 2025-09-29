चैतन्यानंद सरस्वती का करीबी गिरफ्तार, पीड़िता के पिता को दी थी धमकी, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली के वसंत कुंज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के ठिकानों की पड़ताल के बाद अब उसके करीबी का नाम भी सामने आया है. पुलिस ने चैतन्यानंद को उसके दफ्तर और रहने वाली जगह SRISIIM ले जाकर तलाशी ली, ताकि सबूत जुटाए जा सके. पीड़िता के पिता को धमकी देने के मामले में पुलिस ने हरी सिंह कोपकोटी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. ये उत्तराखंड का निवासी है और चैतन्यानंद के कहने पर ही इसने फोन करके धमकी दी थी.

पीड़ित लड़कियों में से एक ने बताया कि 14 सितंबर 2025 को उसके पिता को एक धमकी भरा फोन आया था. कॉल करने वाले शख्स ने उनसे कहा कि वे दर्ज कराई गई शिकायत वापस ले लें. जांच में पता चला कि ये धमकी मोबाइल नंबर 9758171719 से आया था.

नंबर ट्रेस कर पुलिस ने की आरोपी की पहचान

पुलिस ने नंबर ट्रेस कर आरोपी की पहचान हरी सिंह कोपकोटी के तौर पर की, जो उत्तराखंड के बागेश्वर का रहने वाला है. उसे उसके घर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है. पूछताछ में हरी सिंह ने बताया कि वो नगर पालिका से जुड़े छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा करता है. उसने पूछताछ ये भी कबूल किया कि वो पिछले साल अपने एक परिचित के जरिए चैतन्यनंद से मिला था. तभी से उसकी जान-पहचान हुई.

पीड़िता के पिता को फोन कर दी थी धमकी

हरी सिंह ने माना कि चैतन्यानंद के कहने पर ही उसने पीड़िता के पिता को फोन करके शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी. पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है. फिलहाल हरी सिंह से पूछताछ की जा रही है.

28 सितंबर को हुई चैतन्यानंद की गिरफ्तारी

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के एक संस्थान में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को रविवार (28 सितंबर) को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है.