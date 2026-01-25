हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDMRC का सुरक्षा कवच, दिल्ली की सड़कों पर मेट्रो निर्माण के बीच यात्रियों के लिए खास इंतजाम

DMRC का सुरक्षा कवच, दिल्ली की सड़कों पर मेट्रो निर्माण के बीच यात्रियों के लिए खास इंतजाम

Delhi News: दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों पर यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. DMRCअत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित मार्शल, LED लाइट्स, रोड स्टड्स, और इको-फ्रेंडली बैरिकेड्स का उपयोग कर रहा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की व्यस्त और भीड़भाड़ भरी सड़कों पर मेट्रो निर्माण कार्य के बीच यात्रियों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित मानवबल और मजबूत बैरिकेडिंग के जरिए राजधानी में एक ऐसा सुरक्षा ढांचा खड़ा किया है, जो देश के अन्य शहरों के लिए मिसाल बन रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी में इस समय लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग की गई है. इन बैरिकेड्स का उद्देश्य वाहनों और पैदल यात्रियों को निर्माण कार्य से सुरक्षित दूरी पर रखना है. यह व्यवस्था खास तौर पर उन इलाकों में की गई है, जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है.

कम दृश्यता में भी दिखें बैरिकेड्स

सर्दियों के मौसम में कोहरे और कम रोशनी की समस्या को देखते हुए बैरिकेड्स पर 17 किलोमीटर लंबी एलईडी रोप लाइट्स और ब्लिंकर लगाए गए हैं. रात के समय ये लाइट्स दूर से ही निर्माण स्थल की पहचान कराती हैं और हादसों की आशंका को काफी हद तक कम करती हैं.

270 से अधिक ट्रैफिक मार्शल दिन-रात संभाल रहे मोर्चा

निर्माण स्थलों के आसपास ट्रैफिक को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने के लिए 270 से ज्यादा ट्रैफिक मार्शल तैनात किए गए हैं. ये सभी मार्शल ट्रैफिक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित हैं और खासकर रात के समय भारी मशीनरी और क्रेनों की आवाजाही में अहम भूमिका निभाते हैं.

रोड स्टड्स और चेतावनी संकेतों से पहले ही मिल जाता है अलर्ट

निर्माण स्थलों के नजदीक पहुंचते ही वाहनों की रफ्तार कम हो सके, इसके लिए सड़कों पर रोड स्टड्स लगाए गए हैं. इसके साथ ही वर्क इन प्रोग्रेस और डाइवर्जन से जुड़े चेतावनी संकेत पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं, ताकि चालक पहले से सतर्क हो सकें.

फेज-4 में इम्पैक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल से बढ़ी सुरक्षा

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में विशेष इम्पैक्ट प्रोटेक्शन व्हीकल्स को शामिल किया गया है. ये वाहन सड़क पर भारी मशीनरी और क्रेन की तैनाती के दौरान कामगारों और अन्य वाहनों को संभावित टक्कर से बचाने के लिए बनाए गए हैं और तेज रफ्तार वाहनों के प्रभाव को झेलने में सक्षम हैं.

कोहरे के मौसम में अतिरिक्त इंतजाम, फॉग लाइट और रिफ्लेक्टिव टेप

सर्दियों में दिन और रात दोनों समय घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए बैरिकेड्स पर फॉग लाइट्स भी लगाई गई हैं. इसके अलावा मेट्रो निर्माण में लगे कर्मचारियों के हेलमेट पर रिफ्लेक्टिव टेप और हाई-विजिबिलिटी जैकेट अनिवार्य किए गए हैं.

डाइवर्जन पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

जहां भी सड़क डायवर्जन किया जाता है, वहां पर्याप्त संकेतक बोर्ड लगाए जाते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से परामर्श के बाद डायवर्जन को अंतिम रूप दिया जाता है. इन स्थानों पर प्लास्टिक बैरियर, रेत या पानी से भरे ड्रम और कंक्रीट क्रैश बैरियर के जरिए तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है.

तेज हवा और बारिश के दौरान बैरिकेड्स के गिरने की आशंका को खत्म करने के लिए इन्हें नीचे से भारी डिजाइन में बनाया गया है. बैरिकेड्स को जमीन में कील से फिक्स किया जाता है और नट-बोल्ट की मदद से आपस में जोड़ा जाता है, जिससे खराब मौसम में भी ये अपनी जगह से नहीं हिलते.

रीसाइकल्ड मटीरियल से बने इको-फ्रेंडली कंक्रीट बैरियर

दिल्ली मेट्रो द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कंक्रीट क्रैश बैरियर पर्यावरण के अनुकूल हैं और निर्माण कचरे को रीसाइकल कर बनाए गए हैं. ये हार्ड बैरिकेड्स हादसे की स्थिति में वाहनों को भारी मशीनरी से टकराने से रोकते हैं और इनके आगे भी अतिरिक्त सुरक्षा परतें लगाई जाती हैं.

ठेकेदारों के लिए सख्त नियम

सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता और एकरूपता बनाए रखने के लिए डीएमआरसी ने टेंडर दस्तावेजों में ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ा अलग चैप्टर शामिल किया है. ये दिशा-निर्देश फेज-1 के अनुभव और इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और ठेकेदारों पर बाध्यकारी हैं.

भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में मास ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है. इसके बावजूद दिल्ली मेट्रो निर्माण स्थलों के आसपास अब तक वाहन और पैदल यात्रियों की आवाजाही बड़े हादसों से काफी हद तक सुरक्षित रही है, जो इस व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की सफलता को दर्शाता है.

और पढ़ें
Published at : 25 Jan 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
DMRC  DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
महाराष्ट्र
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Padam Awards 2026: लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी बोलीं- 'गर्व की बात है'
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार, हेमा मालिनी ने जताई खुशी
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

1971 IND-PAK War: जब 93,000 पाकिस्तानी फौज ने टेके थे घुटने! असली कहानी
Shakeel Ahmad ने पार्टी छोड़ने की बताई चौंकाने वाली वजह!, 'Rahul Gandhi से दुखी होकर..' | Congress
Mahadangal: Sahar Sheikh के बयान पर आपस में भिड़े SP-BJP प्रवक्ता! | Nitish Rane Vs Owaisi
Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
महाराष्ट्र
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Padam Awards 2026: लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी बोलीं- 'गर्व की बात है'
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार, हेमा मालिनी ने जताई खुशी
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
जनरल नॉलेज
Border 2 Banned In Gulf Countries: खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
यूटिलिटी
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget