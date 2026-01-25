'विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में तेजी से काम', CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि देश की आत्मा और चेतना है. पिछले 77 वर्षों से संविधान न्याय, समानता और सम्मान का रास्ता दिखा रहा है. इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को आधार बनाकर दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 से जुड़ते हुए 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''करीब 11 महीने पहले जब हमने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली, तब हालात आसान नहीं थे. वर्षों से व्यवस्थाओं में जमी रुकावटें और अव्यवस्थाएं सबसे बड़ी चुनौती थीं. कम समय में सरकार ने कई ठोस फैसले लेकर हालात बदलने की कोशिश की और दिल्ली को नई दिशा देने का काम शुरू किया.''

अटल कैंटीन को लेकर क्या बोलीं CM रेखा गुप्ता?

उन्होंने आगे कहा, ''भोजन सुरक्षा के क्षेत्र में अटल कैंटीन एक बड़ी पहल बनकर सामने आई है. आज इन कैंटीनों में रोजाना 50 हजार से ज्यादा लोग सस्ता और पौष्टिक भोजन कर रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि यह संख्या जल्द ही बढ़ाकर एक लाख प्रतिदिन की जाए, ताकि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए.''

दिल्ली में अस्पतालों का डिजिटाइजेशन

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, ''स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटाइजेशन कर रही है. साथ ही, शहर में 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (प्राइमरी हेल्थ सेंटर) शुरू किए जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल हेल्थ केयर की मिसाल बने.''

नरेला में आधुनिक एजुकेशन हब विकसित करेंगे- सीएम रेखा गुप्ता

उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में नरेला में आधुनिक एजुकेशन हब विकसित करने के लिए 1300 करोड़ का बजट रखा गया है. खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुंडका में दिल्ली की पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया गया है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य

सीएम ने आगे बताया, ''बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2025–26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर लगभग 30,000 करोड़ कर दिया गया है. बेहतर सड़कें, साफ पानी और आधुनिक सुविधाएं इसका हिस्सा हैं. अगले तीन साल में दिल्ली की सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का फंड- रेखा गुप्ता

CM ने कहा, ''झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का फंड दिया गया है, जिससे शौचालय, गलियां, नालियां, पार्क और अन्य सुविधाएं बनाई जा रही हैं. गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाकर उन्हें सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा गया है.''

उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार के सहयोग से द्वारका एक्सप्रेसवे, UER-2 और दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा. इसके अलावा, नई गौशालाएं, स्ट्रे डॉग शेल्टर, सोलर प्लांट, AVGC और फिल्म पॉलिसी जैसे कदम दिल्ली को आधुनिक और आत्मनिर्भर राजधानी बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं.''