दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत पर गंभीर सवाल उठाए. जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कई बड़ी गलतियां की हैं. कोर्ट ने आरोप तय करने के स्तर पर ही पूरे मामले की सुनवाई करने जैसी प्रक्रिया अपनाई और अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया.

CBI की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में दलील दी कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसे शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर दिया जाता.जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में आपराधिक साजिश के कई सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद थे.लेकिन रॉउज एवन्यू कोर्ट ने उन पर सही तरीके से विचार नहीं किया. CBI ने हाईकोर्ट से मांग की कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट की ओर से दिए गए बरी करने के आदेश को रद्द किया जाए.एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है और उसमें कई ऐसी गलतियां हैं जो पहली नजर में साफ दिखाई देती हैं.

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सीबीआई ने कहा- जज ने आरोप तय करने के बजाय पूरा ट्रायल ही कर दिया

CBI के वकील एसवी राजू ने कहा कि आरोप तय करने के समय अदालत को सिर्फ यह देखना होता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं. लेकिन इस मामले में ट्रायल कोर्ट के जज ने उसी स्तर पर पूरे केस की गहराई से जांच शुरू कर दी.वकील ने दलील दी कि जज ने मिनी ट्रायल कर दिया जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों की अहमियत पर फैसला सुनाने में जल्दबाजी की और इस तरह अपनी तय कानूनी सीमा से आगे चली गई.

सीबीआई ने कहा- साजिश के सबूत थे लेकिन कोर्ट ने नहीं समझा मामला

CBI ने हाईकोर्ट में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसे कई सबूत मौजूद थे जिनसे यह पता चलता था कि आबकारी नीति में बदलाव के पीछे आपराधिक साजिश थी.इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने साजिश के पहलू को सही तरीके से नहीं समझा.जांच एजेंसी का आरोप है कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को देखने के बजाय चुनिंदा तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला सुना दिया. इतना ही नहीं निचली अदालत ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणियां कीं जिनकी जरूरत नहीं थी.

9 और 10 दिसंबर को केजरीवाल-सिसोदिया की तरफ से रखी जाएंगी दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 और 10 दिसंबर की तारीख तय की है. इन दोनों दिनों में केजरीवाल सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से CBI की याचिका पर दलीलें रखी जाएंगी.आरोपियों की ओर से पहले ही CBI की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाए गए हैं. यानी अब हाईकोर्ट में पहले इस बात पर बहस होगी कि CBI की यह याचिका कानून के तहत सुनी भी जा सकती है या नहीं.

दरअसल, 27 फरवरी को रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया था.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया और पूरी तरह अपनी विश्वसनीयता खो चुका है. इसी फैसले को अब CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

क्या है शराब नीति मामला

CBI और प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते समय नियमों की अनदेखी की और कुछ शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया. दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इस नीति को वापस ले लिया गया.इस मामले में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल की ओर से कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश किए जाने के बाद CBI ने केस दर्ज किया था. इसी CBI केस के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.

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