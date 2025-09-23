दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से नीचे सड़क पर गिरी महिला, अस्पताल में भर्ती

दिल्ली में ब्लू लाइन पर बने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक महिला बाहर सड़क की ओर गिर गई. इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. पुलिस की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि महिला खुद से कूदी है, गलती से गिर गई है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया.

फिलहाल, पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर स्थिति समझने की कोशिश कर रही है. वहीं, महिला के बेहतर होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उससे कुछ पूछताछ की जा सके. घायल महिला की हालत को लेकर भी अभी तक अस्पताल से कोई बयान नहीं आया है. उसकी हेल्थ अपडेट का इंतजार किया जा रहा है.