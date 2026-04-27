तेलंगाना में भीषण गर्मी का अलर्ट, कई जिलों में लू की चेतावनी; बारिश को लेकर क्या है अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दक्षिण तेलंगाना में हल्की बारिश, आंधी के भी आसार हैं।

Telangana Weather: तेलंगाना में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. राजधानी हैदराबाद में मौसम विज्ञान केंद्र की प्रमुख डॉ. के. नागरत्ना ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से लेकर कोमोरिन क्षेत्र तक फैला एक ट्रफ, जो आंतरिक कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक पहुंच रहा है, वर्तमान मौसम की स्थिति को प्रभावित कर रहा है.

इस ट्रफ के प्रभाव और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तरी तेलंगाना में लू की स्थिति बनने की संभावना है. विशेष रूप से आदिलाबाद, कुमुराम भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल और राजन्ना सिरसिला जिलों में आज सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को लू चलने का अनुमान है. वहीं, अगले दिन यानी मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद और कुमुराम भीम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है.

मौसम विभाग ने बताया कहां कैसी रहेगी स्थिति?

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, करीमनगर और वारंगल जैसे क्षेत्रों में भी अगले दो दिनों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. राजधानी हैदराबाद और आसपास के इलाकों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई देगा, जहां तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

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कहीं बारिश, तो कहीं आंधी के भी आसार

हालांकि, इस भीषण गर्मी के बीच दक्षिण तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए राहत भरी खबर भी है. महबूबनगर और नागरकुरनूल जिलों में आज और कल छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक और आंधी भी आ सकती है. वहीं, नलगोंडा जिले के कुछ हिस्सों में भी अगले दिन हल्की बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी की संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है. लगातार बढ़ते तापमान के बीच स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी बताया गया है.

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