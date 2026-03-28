दिल्ली के शकूरपुर इलाके में शनिवार (28 मार्च) सुबह सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई. जेसीबी की चपेट में आने से शख्स की जान चली गई. ये घटना सुबह करीब 10 बजे शकूरपुर में एक कब्रिस्तान के पास हुई.

सूचना मिलने के बाद थाना सुभाष प्लेस की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि एक JCB मशीन ने मोहम्मद हुसैन को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने JCB ड्राइवर आशीष को मौके पर ही पकड़ लिया. वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर गांव का रहने वाला है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ड्राइवर शकूरपुर के बेरीवाला बाग की ओर पार्क की लेवलिंग के काम के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया.

आरोपी जेसीबी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

इस घटना के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने जेसीबी ड्राइवर के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.