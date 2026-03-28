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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: डेटिंग ऐप के बहाने लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

Delhi News: डेटिंग ऐप के बहाने लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: कालकाजी में डेटिंग ऐप के जरिए लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है. पुलिस ने महिला समेत पांच आरोपी को गिरफ्तार किया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 07:03 PM (IST)
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दिल्ली के कालकाजी इलाके में डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर लूटने वाले एक खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटना 25 मार्च  की है.

शिकायतकर्ता अनुरूप नरूला ने बताया कि उन्हें 3F नाम के एक डेटिंग ऐप पर शेरी नाम की प्रोफाइल वाली लड़की ने नेहरू प्लेस मिलने बुलाया. जब वे वहां पहुंचे तो लड़की के साथ आए तीन लड़कों ने उनपर हमला किया और उन्हें जबरन एक सफेद हुंडई ऑरा कार में बैठा लिया.

आरोपियों ने खातों में ट्रांसफर करवाए सात लाख रुपए

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ित को डराया-धमकाया और उनका गला घोंटकर बेहोश करने की कोशिश की. साथ ही दबाव डालकर UPI, ATM और क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 7 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए. लूटपाट के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वापस नेहरू प्लेस छोड़ दिया.

शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धारा 309(4), 309(6), 140(3) और 3(5) BNS के तहत केस दर्ज किया. पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, फोन नंबर और डिजिटल ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने ऋषभ राघव को वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी के साथ पकड़ा. उसकी निशानदेही पर बाकी साथियों नवोजित, संजय उर्फ जोई और हरलीन कौर उर्फ जेनी को मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में हुआ अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि हरलीन ऊर्फ जेनी ही डेटिंग एप के जरिए लोगों के मिलने बुलाती थी और मीटिंग का समय -स्थान तय होने के बाद वह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को लूट लेती थी.

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दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी नवोजित जो पंचशील विहार का निवासी जिम ट्रेनर और मालवीय नगर में जिम चलाता है. दूसरा आरोपी 28 साल का संजय उर्फ जोई पंचशील विहार का निवासी, वेटेरनरी डॉक्टर का सहायक है. तीसरा आरोपी 25 साल का ऋषभ जो छतरपुर का निवासी, पेशे से कैब ड्राइवर है.  

वहीं चौथी आरोपी 20 साल की हरलीन उर्फ जेनी जो डेटिंग ऐप पर शेरी बनकर लोगों को फंसाती थी. इसके साथ ही पंचशील विहार के रहने वाले साहिल चौहान को भी गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 कारें, 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. साथ ही लूटे गए पैसों का हिसाब और बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी हासिल की है.

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Published at : 28 Mar 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Police Robbery Case CRIME DELHI NEWS
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