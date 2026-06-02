ममता बनर्जी के धरने पर कांग्रेस नेता बोले, 'TMC बचती नहीं दिख रही, अब उनको राहुल गांधी...'

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार (2 मई) को मध्य कोलकाता में धरना दिया. दावा किया जा रहा है कि इसमें टीएमसी के कुछ ही विधायक और सांसद शामिल हुए. अब इस पर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि टीएमसी कांग्रेस का विरोध करके पैदा हुई है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी है. जिस तरह से पैदा हुई है, उसी तरह से खत्म भी होगी. इसको तो कांग्रेस में अब मर्ज हो जाना चाहिए.

टीएमसी बचती नजर नहीं आती है- उदित राज

उदित राज ने आगे कहा, "टीएमसी बचती नजर नहीं आती है. क्योंकि इसमें कोई विचारधारा नहीं है. केवल कांग्रेस के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर, धरना-प्रदर्शन और मारपीट करके पार्टी को स्थापित किया था. लेकिन ये पार्टियां बहुत दिनों तक चलती नहीं हैं. शिवसेना, बीजेडी और अकाली दल को देखिए. ये तो बड़े संकेत दे रहा है कि केवल तीन सांसद और 6 विधायक पहुंचे. ममता बनर्जी को सीधा राहुल गांधी शरणम गच्छामि करना चाहिए."

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CBSE में हुए ट्रांसफर पर क्या बोले?

CBSE के चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर पर उन्होंने कहा, "इनको निलंबित किया जाना चाहिए. जेल भेजा जाना चाहिए. लोगों में गुस्सा है. गुस्से को ठंडा करने के लिए ये फैसला लिया गया है. एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को क्यों छोड़ दिया गया? उनसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसने किया? इस सारे घपले और भ्रष्टाचार के संरक्षण कौन हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं. धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है. ये कोई कार्रवाई नहीं है. छात्रों का गुस्सा ठंडा करने और मुद्दे को कमजोर करने के लिए ये किया गया है."

सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 'माफिया और मच्छर दोनों को समाप्त किया' वाले बयान पर उदित राज ने कहा, "कौन से माफिया को खत्म कर दिया है? उनकी बिरादरी के कितने माफिया पड़े हुए हैं, कितने केस उनपर लदे हुए हैं, उन पर किया? वो खुले घूम रहे हैं. जाति और धर्म के आधार पर एनकाउंटर होता है. माफिया की जाति देखी जाती है. जो उनकी जाति के नहीं हैं, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है."

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