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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: पालम हादसे पर विपक्ष ने उठाए तीखे सवाल, सरकार ने कहा- पूरे शहर में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

Delhi News: पालम हादसे पर विपक्ष ने उठाए तीखे सवाल, सरकार ने कहा- पूरे शहर में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

Delhi News In Hindi: दिल्ली के पालम हादसे के बाद विपक्ष ने राहत कार्य और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने पूरे शहर में जांच कराने का ऐलान किया है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 Mar 2026 08:59 AM (IST)
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दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिससे एक परिवार पूरी तरह उजड़ गया. हादसे के बाद अब सियासत भी गरमा गई है और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस दौरान माहौल काफी भावुक था और परिजनों का दर्द साफ झलक रहा था.

राहत कार्य में लापरवाही के आरोप

अरविंद केजरीवाल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के समय फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची. उन्होंने यह भी कहा कि मौके पर मौजूद हाइड्रोलिक लिफ्ट सही से काम नहीं कर रही थी, जिससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित हुआ.

उनका कहना है कि अगर समय रहते सही तरीके से कार्रवाई होती, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी आरोप

केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर हंगामा किया और पीड़ित परिवारों के साथ बदसलूकी की. उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने एक साथ 9 लोगों को खो दिया, उसे अब डराया और धमकाया जा रहा है, जो बेहद दुखद है.

वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री आशीष सूद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और आगे ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

पूरे शहर में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

आशीष सूद ने बताया कि अब दिल्ली में सिटी-वाइड फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा. इसके तहत हर इलाके की जांच होगी, चाहे वह रिहायशी क्षेत्र हो या कोई छोटा-बड़ा प्रतिष्ठान. 

उन्होंने कहा कि इस जांच में थर्ड-पार्टी एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे. सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी इलाके को सुरक्षा के मामले में नजरअंदाज न किया जाए.

दिल्ली में इससे पहले भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. अक्सर जांच में यह पाया गया है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया या फायर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था.

पालम का यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि सुरक्षा में छोटी सी लापरवाही भी कितनी भारी पड़ सकती है. अब सबकी नजर जांच पर टिकी है कि सच्चाई क्या सामने आती है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 20 Mar 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Palam Incident
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