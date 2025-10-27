हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली NCRदिल्ली में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी की दस्तक, AQI गंभीर स्तर पर; शाम तक बारिश के आसार

दिल्ली में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी की दस्तक, AQI गंभीर स्तर पर; शाम तक बारिश के आसार

Delhi News: मौसम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो सोमवार शाम या रात तक एक या दो बार हल्की बूंदा-बांदी होने की संभावना है. इससे बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण कम होगा. AQI 243 रिकॉर्ड हुआ है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 06:59 AM (IST)
राजधानी दिल्ली में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अब मौसम पूरी तरह बदल रहा है. सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. लेकिन दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का आलम बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. AQI 243 रिकॉर्ड किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि pm2.5 का स्तर 160 पार कर चुका है. जिस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत बढ़ सकती है. दिवाली के बाद मौसम में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी AQI का स्तर बढ़ा हुआ है.

अगर मौसम की बात करें तो आज दिल्ली में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है. वहीं आज सुबह से बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदा-बांदी भी हो सकती है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी. आद्रता 60-70 फीसदी के बीच रहने से उमस बढ़ेगी.

शाम तक बारिश का अनुमान

मौसम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो सोमवार शाम या रात तक एक या दो बार हल्की बूंदा-बांदी होने की संभावना है. इससे बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण कम होगा.

अगले 24 घंटों का अनुमान

सोमवार सुबह से मंलवार सुबह तक आंशिक या पूर्ण रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. औसत तापमान 19 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है. इस बीच बारिश की भी संभावना बनी हुई है, लेकिन ये बूंदा-बांदी या हल्की तक सीमित रहेगी. हवा भी 7 से 8  किमी पार्टी घंटा रहेगी.  जबकि AQI में मामूली उतार-चढ़ाव ही रहेगा. 200 से 250 के आसपास रहने की उम्म्मीद है. सूर्योदय 6:28 और सूर्यास्त  5:42 पर होगा.

दिल्ली वालों के लिए राहत

दिल्ली के लोगों के लिए मौसम में राहत बस यही है कि  अगर सोमवार शाम या मंगलवार सुबह तक बारिश होती है तो वायु प्रदूषण कम होगा और AQI का स्तर भी गिरेगा. लेकिन आने वाले दिनों में AQI बिगड़ सकता है. लिहाजा बाहर निकलने के लिए मास्क का प्रयोग जरुर करें.

Published at : 27 Oct 2025 06:59 AM (IST)
AQI Delhi Weather DELHI NEWS
