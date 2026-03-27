एक्टिविस्ट हिरासत मामला: दिल्ली पुलिस ने HC में कहा, 'सभी आरोप झूठे, कानून के तहत हुई पूछताछ'

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं (एक्टिविस्ट्स) की कथित अवैध हिरासत मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया है. पुलिस ने एक हलफनामा दायर कर अपहरण, अवैध हिरासत, यातना और यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और निराधार बताया है.

पुलिस का कहना है कि यह पूछताछ एक लापता महिला और कथित माओवादी/नक्सली विचारधारा से जुड़े एक गंभीर मामले का हिस्सा है. यह पूरा मामला तब सामने आया जब कई कार्यकर्ताओं के परिजनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप

परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों को अवैध रूप से हिरासत में रखा और उन्हें प्रताड़ित किया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की बेंच कर रही है.

'लापता लड़की और नक्सली कनेक्शन की हो रही जांच'

दिल्ली पुलिस ने अदालत को जांच की पृष्ठभूमि समझाते हुए बताया कि 8 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 3 जुलाई से दिल्ली के बेर सराय स्थित अपने घर से लापता है. शिकायतकर्ता ने अंदेशा जताया था कि उसकी बेटी नागरिक अधिकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय थी और संभवतः वह माओवादी या नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों के संपर्क में आ गई है. इसी शिकायत के आधार पर 15 जुलाई 2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(3) और 61 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

'पूछताछ के बाद हर दिन छोड़ा गया, नहीं हुई अवैध हिरासत'

पुलिस ने हलफनामे में स्पष्ट किया कि किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया था. पुलिस के मुताबिक, संबंधित लोगों को 12, 13 और 14 मार्च (2026) को कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया था. 13 मार्च को मॉरिस नगर स्थित एक कमरे से कुछ लोगों को स्पेशल सेल ऑफिस लाया गया था. पुलिस का दावा है कि सभी को पूछताछ के बाद हर दिन छोड़ दिया गया और आगे की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस (निर्देश) दिए गए थे.

खराब CCTV कैमरों पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने शहर में कई जगहों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के काम न करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि, "अगर जरूरत के समय कैमरे काम ही नहीं करेंगे तो उन्हें लगाने का क्या मतलब है?"