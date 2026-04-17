दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू, 40 के पार पहुंचा पारा, गुरुवार को रहा सीजन का सबसे गर्म दिन

दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, गुरुवार को राजधानी में पारा 40 डिग्री के पार चला गया, जो सीजन का सबसे अधिक तापमान है. सुबह से ही तेज धूप से लोगों को परेशानी हो रही है. दिन चढ़ते-चढ़ते आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक़ दिल्ली में अब प्रचंड गर्मियों की एंट्री हो गई है. आने वाले दिनों में पारा और हाई होगा.

दिल्ली में आज 17 अप्रैल को सुबह के समय मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं. लेकिन, सुबह से आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, आज दिनभर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक शाम होते-होते गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं छिटपुट बारिश के आसार बन रहे हैं. कहीं-कहीं तेज आंधी की भी संभावना बनी हुई हैं. लेकिन, इससे गर्मी में राहत के कोई आसार नहीं है.

दिल्ली में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

18 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में बादलों का आना-जाना बना रहेगा. लेकिन बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं. मौसम विभाग की माने तो इसके बाद अगले सात दिनों में मौसम ज़्यादातर साफ़ रहेगा. इस बीच कभी-कभी हल्के बादल छा सकते हैं लेकिन, बारिश नहीं होगी. ऐसे में लोगों को अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कीं ही है.

दिल्ली में आज भी अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री के आसपास रहेगा. कुल मिलाकर, दिल्ली में गर्मी का असर बना रहेगा और तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रह सकता है. अगले सात दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

गुरुवार रहा सीज़न का सबसे गर्म दिन

वहीं गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में सीज़न का सबसे गर्म दिन रहा. यहां के ज़्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया. मौसम विभाग के मुताबिक़ सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक था. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 40.1, पालम में 39.4 और रिज एरिया में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री तक पहुँच गया जो सामान्य से काफी अधिकत तापमान है.

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