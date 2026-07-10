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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की बारिश हुई जानलेवा, सड़क पर भरे पानी में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत! 

दिल्ली की बारिश हुई जानलेवा, सड़क पर भरे पानी में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत! 

Delhi News: बच्चा अपने एक दोस्त के साथ शौच करने गया था. एक स्थानीय निवासी का कहना कि वह ऊंचाई से सड़क पर भरे पानी में गिर गया और डूबने लगा. उसे निकालकर अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Jul 2026 06:46 AM (IST)
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दिल्ली में मानसून की शुरुआत ही जानलेवा साबित होने लगी है. यहां समयपुर बादली इलाके की मच्छी मार्केट में बारिश के पानी में डूबने से कथित तौर पर 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, भारी बारिश के बाद इलाके में जलभराव हो गया था. इसी दौरान बच्चा पानी में डूब गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस हादसे के बाद से बच्चे के परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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किसी ऊंची जगह से पानी में गिर गया बच्चा

एक स्थानीय निवासी ने जानकारी दी है, "8 साल का एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खुले में शौच के लिए गया था. कल रात से बारिश हो रही थी और इलाके में पानी भरा हुआ था. बच्चा एक ऊंची जगह से पानी में गिर गया. उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी."

दो घंटे तक नहीं मिला लड़का तो हुई तलाश

घटनास्थल पर मौजूद एक दुकान के मालिक ने जानकारी दी कि वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, जब लड़का वहां आया. उसके पिता ने कहा था कि शौच करनी है तो उधर चले जाओ. उसके दो घंटे बाद पता लगा कि लड़का गायब है. एक घंटे तक उसके घरवालों ने तलाश की लेकिन वह नहीं मिला. कुछ समय बाद वह गड्ढे में मिला. उसे चार लोग उठाकर अस्पताल ले गए.  

बच्चे के दोस्त ने गिरते देखा, डर के मारे किसी को नहीं बताया 

दूसरे स्थानीय ने बताया कि बच्चों को शौच करनी थी, लेकिन वे शौचालय न जाकर खुले में ही ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए. बुधवार रात से ही लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ था. ये लोग ऊंची जगह पर बैठकर शौच कर रहे थे. पता नहीं कैसे अचानक एक बच्चा गिर गया. दूसरा बच्चा इतना डर गया कि वह घर भाग गया, उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं. सभी लोग सुबह से बच्चे को ढूंढ रहे थे, दो-ढाई घंटे बाद वह मिला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. 

एक दिन में जलभराव की 68 शिकायतें

मानसूनी बारिश के कारण गुरुवार (9 जुलाई) को दिल्ली में सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया. दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया, पेड़ उखड़ गए और कई जगहों पर भारी यातायात जाम की स्थिति बन गई. तेज बारिश के कारण दिल्ली की हवा भी सितंबर 2023 के बाद सबसे साफ महसूस की गई. शहर के कुछ हिस्सों में 160 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई. इस बीच रोहिणी में इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई.  अधिकारियों को दिनभर में जलभराव की 68 शिकायतें मिलीं जबकि भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Monsoon 2026
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