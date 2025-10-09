हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Update: दिल्ली में ठंडी हवाओं की एंट्री! रात में ठिठुरन का हो रहा एहसास, दिन में धूप करेगी परेशान

Delhi Weather Update: दिल्ली में ठंडी हवाओं की एंट्री! रात में ठिठुरन का हो रहा एहसास, दिन में धूप करेगी परेशान

Delhi Weather News: पहाड़ों से चल रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की दस्तक दे दी है. दिन में धूप रहेगी लेकिन रातें ठंडी होंगी. तापमान 20 डिग्री तक गिर सकता है. बारिश के आसार नहीं हैं.

By : पंकज यादव | Updated at : 09 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में अब मौसम बदलने लगा है. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने राजधानी की फिजाओं में हल्की ठंड घोल दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अब रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा है. इसका मतलब है कि अब लोगों को शाम ढलते ही हल्की ठंडक का एहसास होने लगेगा.

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में तापमान तेजी से गिरने लगा है. वहां से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली तक पहुंच रही हैं. इन हवाओं की वजह से राजधानी में सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है.

मौसम विभाग का कहना है कि यह ठंडी हवाएं अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी. इसलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह और देर रात तापमान में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिलेगी.

दिन में खिली रहेगी धूप

हालांकि दिन के वक्त अभी पूरी तरह से सर्दी नहीं आई है. दिन में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, आज (9 अक्टूबर) को अधिकतम तापमान फिलहाल 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के करीब रहने की संभावना है.

14 अक्टूबर तक दिन का तापमान थोड़ा बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यानी आने वाले दिनों में रातें और ठंडी होंगी जबकि दिन में गर्माहट बनी रहेगी.

बारिश से फिलहाल राहत

मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश के आसार नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि अभी मौसम शुष्क रहेगा और हवा में नमी कम होगी. ऐसे में सर्दी धीरे-धीरे बढ़ेगी लेकिन अचानक नहीं.

दिल्ली की हवा ‘मॉडरेट’ कैटेगरी में

जहां तापमान में गिरावट का असर दिख रहा है, वहीं दिल्ली की हवा भी अब धीरे-धीरे खराब होने लगी है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिलहाल 137 दर्ज किया गया है, जो ‘मॉडरेट’ श्रेणी में आता है.

हालांकि यह स्तर फिलहाल चिंता का कारण नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी ऊपर जा सकता है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
क्रिकेट
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
Advertisement

वीडियोज

VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Heavy Snowfall: पहाड़ों पर 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, Patna में गर्मी का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
क्रिकेट
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
बॉलीवुड
Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 फिल्में होंगी रिलीज
हेल्थ
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget