दिल्ली-एनसीआर में अब मौसम बदलने लगा है. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने राजधानी की फिजाओं में हल्की ठंड घोल दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अब रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा है. इसका मतलब है कि अब लोगों को शाम ढलते ही हल्की ठंडक का एहसास होने लगेगा.

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में तापमान तेजी से गिरने लगा है. वहां से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली तक पहुंच रही हैं. इन हवाओं की वजह से राजधानी में सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है.

मौसम विभाग का कहना है कि यह ठंडी हवाएं अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी. इसलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह और देर रात तापमान में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिलेगी.

दिन में खिली रहेगी धूप

हालांकि दिन के वक्त अभी पूरी तरह से सर्दी नहीं आई है. दिन में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, आज (9 अक्टूबर) को अधिकतम तापमान फिलहाल 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के करीब रहने की संभावना है.

14 अक्टूबर तक दिन का तापमान थोड़ा बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यानी आने वाले दिनों में रातें और ठंडी होंगी जबकि दिन में गर्माहट बनी रहेगी.

बारिश से फिलहाल राहत

मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश के आसार नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि अभी मौसम शुष्क रहेगा और हवा में नमी कम होगी. ऐसे में सर्दी धीरे-धीरे बढ़ेगी लेकिन अचानक नहीं.

दिल्ली की हवा ‘मॉडरेट’ कैटेगरी में

जहां तापमान में गिरावट का असर दिख रहा है, वहीं दिल्ली की हवा भी अब धीरे-धीरे खराब होने लगी है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिलहाल 137 दर्ज किया गया है, जो ‘मॉडरेट’ श्रेणी में आता है.

हालांकि यह स्तर फिलहाल चिंता का कारण नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी ऊपर जा सकता है.