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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांवड़ समितियों के लिए दिल्ली सरकार का ऐलान, 15 लाख तक बढ़ेगा अनुदान

कांवड़ समितियों के लिए दिल्ली सरकार का ऐलान, 15 लाख तक बढ़ेगा अनुदान

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी. इसके अलावा यातायात प्रबंधन, रूट डायवर्जन और CCTV निगरानी भी की जाएगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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कांवड़ यात्रा-2026 शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार कांवड़ समितियों को बड़ी आर्थिक राहत देने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, महंगाई और शिविरों के संचालन पर बढ़ रहे खर्च को देखते हुए अनुदान राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है. सरकार का मानना है कि अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलने से समितियां शिवभक्तों के लिए पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी और पूरी कांवड़ यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित व सुविधाजनक बनाया जा सकेगा. इस संबंध में तैयार प्रस्ताव मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले कांवड़ शिविरों को अब 11 लाख रुपये के बजाय 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, इसी श्रेणी के 3 से 5 दिन तक चलने वाले शिविरों का अनुदान 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की तैयारी है. सरकार का मानना है कि इससे बड़े शिविरों के संचालन में आने वाला अतिरिक्त वित्तीय दबाव कम होगा.

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हर श्रेणी के शिविरों को मिलेगा बढ़ा हुआ आर्थिक सहयोग

सहायता राशि में बढ़ोतरी केवल बड़े शिविरों तक सीमित नहीं रहेगी. 15,001 से 20,000 वर्गफुट तक के शिविरों को 3 से 5 दिन के संचालन पर 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि 6 से 12 दिन तक चलने वाले शिविरों के लिए अनुदान 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया जाएगा.

10,001 से 15,000 वर्गफुट तक के शिविरों को 3 से 5 दिन के लिए 4 लाख रुपये के स्थान पर 6 लाख रुपये तथा 6 से 12 दिन के लिए 7 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये दिए जाएंगे.

5,001 से 10,000 वर्गफुट तक के शिविरों को 3 से 5 दिन के लिए 2.50 लाख रुपये के बजाय 3 लाख रुपये और 6 से 12 दिन की अवधि के लिए 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा.

इसी तरह 5,000 वर्गफुट तक के छोटे शिविरों के लिए 3 से 5 दिन का अनुदान 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तथा 6 से 12 दिन तक चलने वाले शिविरों के लिए 2 लाख रुपये की जगह 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

बढ़ती संख्या ने बढ़ाई सरकार की चिंता, 170 से 308 पहुंचे शिविर

दिल्ली में हर वर्ष कांवड़ यात्रा का दायरा बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2024 में राजधानी में 170 कांवड़ शिविर लगाए गए थे, जबकि 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 308 हो गई. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के साथ शिविरों पर खर्च भी लगातार बढ़ा है. इसी वजह से सरकार ने सहायता राशि में संशोधन का फैसला किया है, ताकि सेवा कार्य में जुटी समितियों पर आर्थिक दबाव कम हो और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

मुफ्त बिजली की सुविधा जारी, अतिरिक्त खपत का खर्च समिति उठाएगी

सरकार ने साफ किया है कि पात्र कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी. बीएसईएस और टीपीडीडीएल यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे. हालांकि यदि किसी शिविर की बिजली खपत 1,200 यूनिट से अधिक होती है तो अतिरिक्त बिल संबंधित समिति को स्वयं चुकाना होगा.

अनुदान पाने की प्रक्रिया होगी आसान, सीधे DM कार्यालय से होगा भुगतान

इस बार सरकार अनुदान जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव करने जा रही है. अब अग्रिम और अंतिम दोनों किस्तें सीधे संबंधित जिलाधिकारी (DM) कार्यालय से जारी की जाएंगी. पहले हर मामले में राजस्व मुख्यालय के माध्यम से वित्त विभाग से अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था में इसकी जरूरत नहीं होगी. इससे समितियों को समय पर सहायता मिल सकेगी और भुगतान प्रक्रिया पहले से अधिक तेज व प्रभावी होगी. वित्त विभाग इसके लिए पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले दिशा-निर्देश भी जारी करेगा.

DBT से दो किस्तों में मिलेगा पैसा, जियो-टैगिंग से होगा सत्यापन

अनुदान पहले की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दो चरणों में जारी किया जाएगा. पहली किस्त के रूप में कुल स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम दिया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि यात्रा समाप्त होने के बाद निर्धारित शर्तों के पालन और सत्यापन के बाद जारी होगी.

इसके लिए पात्र समितियों का समय पर पंजीकरण, बैंक खातों का सत्यापन, आवश्यक दस्तावेजों की जांच और ऑडिट कराया जाएगा. यात्रा शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद SDM तथा तहसीलदार शिविरों का निरीक्षण करेंगे. जियो-टैग फोटो और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अंतिम भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मिलकर काम करेंगे सभी विभाग

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू रहेगा. नगर निगम (MCD) सफाई, कूड़ा उठाने, फॉगिंग और स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालेगा. स्वास्थ्य विभाग और सीएटीएस 24 घंटे डॉक्टर, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.

दिल्ली जल बोर्ड शिविरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर भी भेजेगा. डूसिब मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराएगा और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करेगा. बिजली वितरण कंपनियां निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के साथ शिकायतों का त्वरित निस्तारण करेंगी.

सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक हर मोर्चे पर रहेगी विशेष निगरानी

दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी. इसके अलावा यातायात प्रबंधन, जरूरत के मुताबिक रूट डायवर्जन और संवेदनशील स्थानों पर CCTV निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

2025 वाली समितियों को ही रखने की सिफारिश, नए शिविरों को मंजूरी नहीं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि वर्ष 2025 में जिन कांवड़ समितियों और शिविर स्थलों को स्वीकृति दी गई थी, उसी सूची को वर्ष 2026 के लिए भी अंतिम माना जाए. साथ ही इस वर्ष किसी नई समिति या नए स्थल को स्वीकृति नहीं देने की भी सिफारिश की गई है.

उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी कांवड़ यात्रा को बेहतर प्रबंधन के साथ आयोजित करना है, ताकि शिवभक्तों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम माहौल में अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करने का अवसर मिल सके. कांवड़ समितियों के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि समेत सभी प्रस्तावों पर अंतिम फैसला दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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