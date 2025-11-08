हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में सर्दी के साथ प्रदूषण से भी लोग परेशान, जहरीली हवा से घुटने लगा दम, 400 के पार AQI

दिल्ली में सर्दी के साथ प्रदूषण से भी लोग परेशान, जहरीली हवा से घुटने लगा दम, 400 के पार AQI

Delhi Weather Today: दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. बवाना में हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया है. जो गंभीर श्रेणी में आता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 08:24 AM (IST)
दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिम हवाओं ने सर्दी में तेजी से इजाफा किया है. सुबह और शाम के समय लोगों को अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही हैं. सर्दी के साथ ही कोहरे और स्मॉग की आशंका बढ़ गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ शनिवार 8 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा और सर्दी महसूस होगी. हालांकि दिन के समय मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा धूप निकलेगी. आने वाले दिनों में राजधानी में सर्दी और बढ़ेगी. 

दिल्ली में सर्दी और स्मॉग का अटैक

आज राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ हैं, जबकि अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान हैं. जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी के मौसम वाली सिहरन महसूस कराना शुरू कर दिया है. 

दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषित हवा ने लोगों की चिंताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है. दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा बेहद ख़राब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई हैं. अगले तीन-चार दिनों तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सरकार भी अलर्ट हो गई हैं. 

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 15 नवंबर से 15 फरवरी तक सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है, दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालयों में सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक कामकाज होगा. 

गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार सुबह सात बजे दिल्ली के बवाना में सबसे अधिक हवा में प्रदूषण रहा. यहां का एक्यूआई 403 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आती हैं. जबकि विवेक विहार में हवा का एक्यूआई 386, नेहरू नगर में 382, बुराड़ी में 373, जहांगीरपुरी में 365, सोनिया विहार में 365, आनंद विहार में हवा में प्रदूषण 355, चांदनी चौक में 349 एक्यूआई दर्ज किया गया.   

Published at : 08 Nov 2025 08:24 AM (IST)
