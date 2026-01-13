दिल्ली में पिछले 3 सालों में जनवरी की सबसे ठंडी सुबह, चंडीगढ़ में 9 सालों में सबसे ठंडी रात

दिल्ली में मंगलवार (13 जनवरी) को पिछले तीन वर्षों में जनवरी की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. इसके साथ ही चंडीगढ़ में पिछले नौ वर्षों में सबसे ठंडी रात रही. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और झारखंड में शीतलहर के तेज होने से भारत में सर्दी का प्रकोप और गहरा गया है. दिल्ली में मंगलवार को पिछले तीन वर्षों में जनवरी की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान गिरकर तीन डिग्री सेल्सियस हो गया. शहर में 16 जनवरी, 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

शहर की प्रमुख वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है, पालम में चार डिग्री, लोधी रोड में तीन डिग्री, रिज में 4.4 डिग्री और आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और हुई खराब

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शीतलहर की स्थिति तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे गिर जाता है. इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़कर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 337 रहा.

कश्मीर में ‘चिल्ला-ए-कलां’ का दौर

कश्मीर में इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां’ का दौर चल रहा है, जो 21 दिसंबर से 30 जनवरी को समाप्त होने वाली 40 दिन की अत्यधिक ठंड की अवधि है. ऐसे में 16 जनवरी से घाटी में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने की आशंका है, जिससे हल्की से मध्यम बर्फबारी की उम्मीद है. इस बीच, सोमवार रात न्यूनतम तापमान गिरने से घाटी में शीतलहर की स्थिति और तीव्र हो गई.

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.9 डिग्री

अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. गांदरबल जिले का सोनमर्ग घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से 7.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर पहलगाम में तापमान शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. उत्तरी कश्मीर के स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में पारा शून्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा.

21 जनवरी बादल छाए रहने की संभावना

हालांकि, इस सर्दी में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में लंबे समय तक सूखा जारी है. आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया है कि 21 जनवरी तक मौसम के शुष्क रहने लेकिन बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र में मौसम प्रणाली को प्रभावित करने की संभावना है.

भीषण ठंड की चपेट में रहा पंजाब

मंगलवार को पंजाब में भीषण ठंड की चपेट में रहा और एसबीएस नगर के बल्लोवाल सौंखरी में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम और पिछले नौ वर्षों में सबसे कम है. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ में 11 जनवरी, 2017 को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस और 24 जनवरी, 2016 को न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

अमृतसर में दिन के दौरान भीषण ठंड

अमृतसर में दिन के दौरान भीषण ठंड पड़ी, जहां अधिकतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नौ डिग्री कम है. हरियाणा में हिसार और नारनौल भीषण ठंड की चपेट में हैं, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 1.5 डिग्री और 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः पांच और तीन डिग्री कम है. गुरुग्राम में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राजस्थान में भी चल रही शीतलहर

मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भीषण ठंड की स्थिति दर्ज की गई, जिसमें करौली में पारा गिरकर शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा और निकट भविष्य में इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. आईएमडी के अनुसार, झारखंड में मंगलवार को शीतलहर की स्थिति बनी रही, राज्य के 13 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया.