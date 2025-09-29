दिल्ली में 2 दिन होगी हल्की बूंदाबांदी, दशहरे पर कैसा रहेगा मौसम, जानें IMD का अपडेट

देशभर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और दशहरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं. दशहरे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, इसे लेकर अपडेट आया है. इस बार दशहरा गुरुवार (02 अक्टूबर) को है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस बार दशहरे के दिन अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं, निम्नतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. साथ ही इस दिन बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है.

सितंबर का महीना खत्म होने के कगार पर है. आमतौर पर इस समय बारिश करीब करीब बंद हो जाती है और मौसम में हल्का ठंडापन रहता है लेकिन देश के कई राज्यों में मौसम इसके विपरीत है. मॉनसून की वापसी के साथ ही राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं. रविवार (28 सितंबर) को भी लोग उमस से काफी परेशान रहे.

29 सितंबर को दिल्ली में कैसा रहा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार (29 सितंबर) को सुबह मौसम गर्म रहा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 4.7 डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा. दिल्ली में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने अनुमान जताया गया. सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 76 प्रतिशत दर्ज किया गया, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 रहा जो मध्यम श्रेणी में आता है.

दशहरे के दिन कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 30 सितंबर और एक अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रह सकता है. वहीं 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भी बादल छाए रह सकते हैं. इस दिन अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके बाद 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा. इस दौरान उमस से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.