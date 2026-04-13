दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट

दिल्ली में अब गर्मी लौट रही है. पिछले कई दिनों से राजधानी का मौसम काफी बदला हुआ नजर आया है. लगातार तापमान में बढ़ोतरी और उमस भी देखी जा रही है. दिल्लीमें अब मौसम लगातार गर्म हो रहा है. गर्मी और चिलचिलाती धूप दिल्लीवासियों का जीना दुश्वार करने वाली है. दिल्ली में सोमवार (12 अप्रैल) यानी आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है. सुबह से ही तेज धूप देखने को मिलेगी.

सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति तेज होगी. तेज गति से हवाएं लोगों का गला सूखा कर देंगी. दिल्ली के लोगों की दिक्कतें गर्मी से बढ़ने वाली है. मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. बता दें कि लगातार बारिश के बाद दिल्ली की हवा में काफी हद तक सुधार हुआ था. लेकिन 3-4 दिन में गर्मी ने वापस दस्तक दे दी है.

कैसा रहेगा दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में सुबह करीब 6 बजे तापमान 21 डिग्री के करीब है. राजधानी में बारिश होने के बिल्कुल भी आसार नहीं हैं. दिल्ली-एनसीआर में 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं. मौसम में 42 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. जो नागरिकों का जीना दुश्वार कर सकती है. उमस बढ़ने से गर्मी के बढ़ने की भी उम्मीद है. कुल मिलाकर मौसम आज सूखा और धूप वाला रहेगा. सुबह-शाम हल्की राहत मिलेगी, लेकिन दोपहर में गर्मी अपना सितम दिखा सकती है.

दिल्ली में आज कितना रहेगा तापमान (Delhi temperature Today)

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जाने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है. इससे साफ है कि दिन में गर्मी और रात में मौसम ठंडा रहेगा. आने वाले दिनों में भी तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को भी छू सकता है.

इससे सुबह में ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन में तेज धूप और गर्मी बढ़ेगी. दोपहर में गर्मी ज्यादा लगेगी, लेकिन शाम में फिर राहत मिलेगी. अगले 3-4 दिनों में तापमान तेजी से बढ़कर 38-40 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी गर्मी और बढ़ने वाली है.

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