यमुना फ्लडप्लेन में खड़ी की 22 बसें, देना होगा जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के फ्लडप्लेन में 22 स्कूल बसें खड़ी करने वाले एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने DDA द्वारा लगाए गए 11 लाख रुपये के जुर्माने को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा कि यमुना के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधि या पार्किंग की अनुमति नहीं दी जा सकती.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ने अपनी 22 सीएनजी स्कूल बसें मयूर विहार फेज-1 मेट्रो स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे, यमुना फ्लडप्लेन क्षेत्र में खड़ी की थीं. डीडीए ने इस पर प्रति बस 50 हजार रुपये के हिसाब से कुल 11 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था.

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स्कूल की मरम्मत का दिया था हवाला

बस ऑपरेटर ने अदालत में दलील दी कि जिस स्कूल के लिए वह बच्चों की पिक-अप और ड्रॉप सेवा देता है..वहां मरम्मत का काम चल रहा था..इसलिए मजबूरी में बसों को यमुना किनारे पार्क करना पड़ा...उसका कहना था कि बसों ने न तो मलबा डाला और न ही कचरा फेंका..इसलिए इतना भारी जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा सिर्फ कचरा फेंकना ही अपराध नहीं

हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि एनजीटी और अदालतों का उद्देश्य यमुना फ्लडप्लेन को हर तरह के अतिक्रमण और अवैध इस्तेमाल से बचाना है.. केवल कचरा या मलबा फेंकना ही अपराध नहीं है..बल्कि इस संवेदनशील क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग भी कानून का उल्लंघन है.

हाई कोर्ट ने कहा तस्वीरों में दिखा कचरा भी

अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों में बसों की अवैध पार्किंग के साथ-साथ आसपास कचरा और मलबा भी दिखाई दे रहा है...इससे साफ है कि यमुना फ्लडप्लेन का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा था.

याचिका खारिज, जुर्माना रहेगा बरकरार

इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई को सही माना और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की याचिका खारिज कर दी.. अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि यमुना फ्लडप्लेन पर्यावरण की धरोहर है और यहां किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि या पार्किंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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