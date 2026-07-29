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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रदर्शनकारी को गोली लगने के सबूत नहीं, दिल्ली पुलिस का बयान

प्रदर्शनकारी को गोली लगने के सबूत नहीं, दिल्ली पुलिस का बयान

Delhi Police Fact Check: दिल्ली पुलिस ने मेडिको-लीगल केस (MLC) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी को लगने के दावे की पुष्टि नहीं होती.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के उस दावे पर फैक्ट चेक किया जिसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल दिल्ली में 20 जुलाई, 2026 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मेडिको-लीगल केस (MLC) की रिपोर्ट इस दावे की पुष्टि नहीं करती है. एमएलसी रिकॉर्ड के अनुसार, दाहिने कान के ट्रैगस (Tragus) के सामने एक कटा-फटा घाव (Lacerated Wound) पाया गया है और चोट कुंद चीज (Blunt Object) से लगने जैसी है. डॉक्टर की राय के मुताबिक, यह एक मामूली चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं मिला है.

दिल्ली पुलिस ने की ये अपील

पुलिस ने कहा कि इसलिए एमएलसी की मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने के दावे की पुष्टि नहीं होती है. साथ ही पुलिस ने जनता को सलाह दी कि ऐसे दावों को शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें.

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दिल्ली पुलिस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उस पर छात्र आंदोलन के दौरान बर्बरता के आरोप लग रहे हैं. विपक्षी दलों के नेता दिल्ली पुलिस पर निशाना साध रहे हैं. यहां तक आरोप लग रहे हैं कि कील लगी लाठियों का इस्तेमाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया.  

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 29 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Fact Check Breaking News Abp News DELHI POLICE
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