प्रदर्शनकारी को गोली लगने के सबूत नहीं, दिल्ली पुलिस का बयान

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के उस दावे पर फैक्ट चेक किया जिसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल दिल्ली में 20 जुलाई, 2026 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मेडिको-लीगल केस (MLC) की रिपोर्ट इस दावे की पुष्टि नहीं करती है. एमएलसी रिकॉर्ड के अनुसार, दाहिने कान के ट्रैगस (Tragus) के सामने एक कटा-फटा घाव (Lacerated Wound) पाया गया है और चोट कुंद चीज (Blunt Object) से लगने जैसी है. डॉक्टर की राय के मुताबिक, यह एक मामूली चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं मिला है.

दिल्ली पुलिस ने की ये अपील

पुलिस ने कहा कि इसलिए एमएलसी की मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने के दावे की पुष्टि नहीं होती है. साथ ही पुलिस ने जनता को सलाह दी कि ऐसे दावों को शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें.

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FACT CHECK



Claims circulating on social media that a protester sustained gunshot injuries during the July 20, 2026 protest in Central Delhi are not corroborated by the MLC findings.



MLC records a lacerated wound in front of the right tragus, with the nature of injury described… — Delhi Police (@DelhiPolice) July 29, 2026

दिल्ली पुलिस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उस पर छात्र आंदोलन के दौरान बर्बरता के आरोप लग रहे हैं. विपक्षी दलों के नेता दिल्ली पुलिस पर निशाना साध रहे हैं. यहां तक आरोप लग रहे हैं कि कील लगी लाठियों का इस्तेमाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया.