दिल्ली में अगले 3 दिन होंगे सबसे मुश्किल! 2 डिग्री तक गिरा पारा, जान लें क्या है IMD का अलर्ट

दिल्ली में अगले 3 दिन होंगे सबसे मुश्किल! 2 डिग्री तक गिरा पारा, जान लें क्या है IMD का अलर्ट

Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. IMD ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 12 Jan 2026 06:34 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की सर्दी ने इस बार में पड़ने वाली ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. राजधानी में अगले तीन दिन बेहद कठिन रहने वाले हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राजधानी में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि 12 और 13 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान घना कोहरा, शीतलहर और बेहद ठंडी रातें लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी.

रिकॉर्ड तोड़ ठंड और मौसम की स्थिति

दिल्ली एनसीआर में रविवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब आयानगर इलाके में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. यह 15 जनवरी 2024 के बाद राजधानी का सबसे ठंडा दिन रहा. बीते 24 घंटे में दिन के समय धूप से मौसम साफ रहा, लेकिन रात होते ही ठंड तेज हो गई.

12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और अधिकतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बादल छाए रहेंगे और शीतलहर लगातार चलती रहेगी.

जान लें मौसम विभाग की चेतावनी

IMD के अनुसार 12 और 13 जनवरी को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा. घना कोहरा छाया रहेगा. रात में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.  विजिबिलिटी बेहद कम होने की आशंका है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है, जिससे तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाएगा. इसी कारण रात के समय घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड का असर रात में ज्यादा रहेगा.

शहरों का तापमान, AQI और आगे का पूर्वानुमान

सोमवार को दिल्ली का तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और AQI 311 दर्ज किया गया, नोएडा में 18.6 और AQI 316, गाजियाबाद में 18.5 और AQI 328, गुरुग्राम में 18.4 और AQI 295, ग्रेटर नोएडा में 18.5 और AQI 312 तथा फरीदाबाद में 18.5 डिग्री सेल्सियस और AQI 276 रहा.

IMD ने बताया कि 14 जनवरी को येलो अलर्ट जारी रहेगा, जब घने कोहरे और शीतलहर का असर बना रहेगा. हालांकि 14 जनवरी के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है और 17 जनवरी तक मौसम में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.

Published at : 12 Jan 2026 06:34 AM (IST)
Delhi Temperature DELHI NEWS
इंडिया
बिहार
इंडिया
क्रिकेट
इंडिया
बिहार
इंडिया
क्रिकेट
इंडिया
ट्रेंडिंग
यूटिलिटी
ENT LIVE
Paisa LIVE
Paisa LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
